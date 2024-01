Re Carlo III d’Inghilterra si sottoporrà ad un piccolo intervento chirurgico: scopri il motivo e perché è arrivato l’annuncio di palazzo.

Siamo di sicuro in un periodo turbolento per la famiglia reale britannica. Dopo l’annuncio del recente intervento chirurgico di Kate Middleton, da Palazzo arriva anche la notizia che la settimana prossima anche Re Carlo si sottoporrà ad un’operazione per trattare un ingrossamento della prostata. Buckingham Palace ha fornito notizie sorprendentemente dettagliate sulla salute del sovrano, sottolineando la natura benigna della sua condizione e il suo desiderio di condividere la diagnosi per incoraggiare altri uomini a prestare attenzione alla propria salute. Andiamo a scoprire qualcosa di più a riguardo.

LEGGI ANCHE:– La ‘maledizione’ per il Re Carlo e suo figlio William: cosa aveva previsto Lady Diana

Re Carlo verso un intervento alla prostata: cosa succederà al sovrano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. È ormai di pubblico dominio il fatto che Kate Middleton si sia sottoposta a un intervento chirurgico programmato, descritto come “un successo” dalle fonti della corte britannica. Sebbene la natura esatta dell’intervento non sia stata specificata, è stato rivelato che non riguardava un tumore. Tuttavia, la serietà della situazione è evidente, poiché Kate dovrà rimanere in ospedale per altri 15 giorni e, molto probabilmente, non farà apparizioni pubbliche prima di Pasqua.

Solo due ore dopo l’annuncio riguardante Kate, Buckingham Palace ha sorpreso il pubblico con la notizia che anche Re Carlo si sottoporrà a un intervento chirurgico. Il comunicato ufficiale ha specificato che il sovrano, “come migliaia di uomini ogni anno”, dovrà andare sotto i ferri per curare un ingrossamento della prostata. Lo scritto sottolinea anche che la condizione è benigna, ma che richiede un intervento correttivo già programmato per la prossima settimana.

In quella che è una mossa piuttosto inusuale da parte del Palazzo Reale, sono stati forniti dettagli significativi sulla salute del sovrano. Il motivo sta nel fatto che il comunicato ufficiale ha affermato che la decisione di condividere la diagnosi è stata presa per incoraggiare altri uomini a sottoporsi a controlli regolari alla prostata. Un atto di trasparenza, quello del sovrano, che potrebbe avere un impatto positivo sulla sensibilizzazione sulla salute maschile, sottolineando l’importanza di affrontare le questioni mediche senza esitazioni.

Photo Credits: Kikapress