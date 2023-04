C’è un dettaglio nascosto nell’invito per l’incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra. Ecco qual è e perché è così importante.

Il 6 maggio si terrà l’incoronazione del nuovo re del Regno Unito, Carlo III, e come di consueto, è stato creato un invito ufficiale per l’evento. L’artista araldico e illustratore Andrew Jamieson ha disegnato gli inviti con una varietà di fiori, foglie, animali selvatici e gli stemmi di Carlo e della Regina Camilla. Ma sembra che ci sia un dettaglio nascosto nel disegno che non è passato inosservato.

Re Carlo III d’Inghilterra: il dettaglio nascosto nell’invito dell’incoronazione

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I fiori nel tema dell’invito sono infatti tutti raccolti in gruppi di tre, il che rappresenta il fatto che Carlo è il terzo monarca a governare con questo nome. È un particolare fine, ma anche molto appropriato per l’attuale sovrano d’Inghilterra.

L’invito è stato inoltre dipinto a mano con acquerello e gouache, un tipo di pittura opaca. Il disegno richiama l’emblema dell’incoronazione e sarà stampato su cartoncino riciclato con dettagli in lamina d’oro. La scelta del cartoncino riciclato rappresenta il desiderio di mantenere l’evento il più sostenibile possibile.

Il prato di fiori selvatici britannici che costeggia l’invito è un altro dettaglio interessante. Si può ammirare una gran varietà di fiori, tra cui mughetti, fiordalisi, fragole selvatiche, rose canine, campanule e un rametto di rosmarino. Tutti a gruppi di tre. Inoltre, sono presenti anche alcuni animali, tra cui un’ape, una farfalla, una coccinella, uno scricciolo e un pettirosso.

Tra i fiori si possono anche notare un leone, un unicorno e un cinghiale, che rappresentano gli stemmi delle Loro Maestà. Tutti elementi che rendono l’invito ancora più speciale e simbolico.

Nonostante le aspettative per l’incoronazione di Re Carlo III, sembra che ci sia ancora una questione in sospeso riguardo all’abbigliamento della Principessa di Galles, Kate Middleton.

Gli appassionati della royal family temono che la futura regina possa infrangere le tradizioni a causa dell’eccessiva rigidità del protocollo, che potrebbe rovinare l’atmosfera della cerimonia.

Sembra infatti che il nuovo sovrano intenda seguire l’esempio di altri monarchi europei e adottare un abbigliamento formale diurno per la sua incoronazione, il che potrebbe significare che i diademi e altri ornamenti potrebbero non essere messi in mostra come in passato. Neppure sulla testa delle dame reali, come appunto Kate Middleton.

Il suo abbigliamento sarà ‘limitato’? Cosa succederà davvero, lo scopriremo soltanto il prossimo 6 maggio.

