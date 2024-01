Kate Middleton ‘protetta’ dal gesto di Re Carlo III: cosa ha fatto il sovrano al fine di tutelare la nuora. Il gesto ha stupito tutti.

Gli intricati meccanismi di palazzo della famiglia reale britannica si stanno rivelando sotto una nuova luce in virtù di quello che sta accadendo in questi giorni, dato che gli esperti ipotizzano che la recente dichiarazione di Re Carlo riguardo alla sua prossima operazione alla prostata potrebbe essere stata orchestrata con uno scopo ben preciso: proteggere la Principessa Kate Middleton, attualmente in convalescenza da un misterioso intervento chirurgico sul quale si sa ben poco. Andiamo a scoprire cosa si nasconde dietro la tempistica e la strategia di queste dichiarazioni, cercando di comprendere la vera intenzione della Corona dietro questo gioco di annunci e distrazioni.

Re Carlo ha deciso di proteggere Kate Middleton? Cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mercoledì scorso, Kensington Palace ha rilasciato una dichiarazione ufficiale confermando che la Principessa di Galles si stava riprendendo in ospedale a seguito di un intervento programmato. Nonostante i dettagli sulla natura esatta dell’intervento siano rimasti vaghi, è stato chiarito che non si trattava di un tumore.

La prospettiva è di una degenza di due settimane, ma si prevede che la Principessa non si rivedrà in pubblico prima di Pasqua.

Ad essere ancor più interessante è il fatto che, poco dopo, una nuova dichiarazione ufficiale ha annunciato un imminente intervento chirurgico per Re Carlo. Il sovrano, ormai è di pubblico dominio, dovrà operarsi per un ingrossamento della prostata.

Sua Maestà ha scelto un atteggiamento insolito. Il re ha svelato moltissimo sulla sua salute al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei controlli medici per la salute maschile.

Tuttavia, dietro questa trasparenza potrebbe nascondersi un altro motivo, ben più strategico. Gli esperti della royal family hanno notato che il rilascio tempestivo di una dichiarazione dettagliata sulla salute del Re, subito dopo l’annuncio dell’importante intervento chirurgico della Principessa, non è stato casuale. La tempistica mirata ha deviato l’attenzione dal delicato stato di salute della nuora, offrendo al pubblico un nuovo elemento di discussione. La prostata del sovrano usata per proteggere Kate Middleton…

Photo Credits: Kikapress