Re Carlo III ha dato una risposta straziante di quattro parole alla domanda su come “riportare indietro” il principe Harry. Cosa avrà mai detto?

Re Carlo III ha pronunciato solo quattro parole sulla possibilità di “ritorno” del Principe Harry: una frase semplice che ha catturato l’attenzione degli appassionati dei fatti legati alla famiglia reale britannica, i loro rapporti intricati e gli scandali che li hanno attraversati.

La reazione di Re Carlo III alla possibilità di un ritorno di Harry in Inghilterra

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con poche ma potenti parole, Re Carlo III ha dato una risposta sul tema del ritorno del principe Harry nell’ambito della cerchia della famiglia reale. Sarà mai possibile rimarginare l’aspra ferita che si è aperta tra il Duca di Sussex e il resto della sua famiglia, specialmente dopo la pubblicazione del suo libro “Spare“?

A più di tre anni dalla Megxit, sul tema si sono scritti chilometri di pagine (e una docuserie Netflix). Per questo motivo, già prima della sua incoronazione, Re Carlo ha voluto rendere chiaramente noto il suo parere sulla possibilità di un “ritorno” di Harry.

Lo scorso febbraio, un uomo dalla folla di un evento pubblico gli gridò “Riportate indietro Harry, per favore“. La risposta di Carlo fu molto semplice, fatta solo di quattro parole: “It would be nice“. Ovvero “Sarebbe molto bello“.

Parole strazianti, che parlano della rottura tra padre e figlio e gettano luce sulla speranza reale del sovrano che, magari un giorno, ogni frattura possa ricomporsi. In molti credono che Carlo sembra ancora desideroso di porgere un ramoscello d’ulivo e di riaccogliere il figlio. Qualcosa che tutto sembra fuorché semplice.

Photo Credits: Kikapress