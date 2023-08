Il sito web dei Sussex afferma che la Regina Elisabetta è ancora viva. Perché Harry e Meghan affermano una cosa del genere?

Dal mondo della royal family britannica spunta una notizia che potrebbe far piacere a moltissimi fan dei Windsor: la Regina Elisabetta II è ancora viva! A rivelarlo sembra essere addirittura il sito ufficiale dei Duchi di Sussex, ovvero il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle. Ma qual è la verità su questa affermazione così audace? Perché H&M si sono spinti così in là?

La Regina Elisabetta II è ancora viva?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutti si ricordano della morte della Regina Elisabetta II, lo scorso 8 settembre, dei conseguenti funerali e, infine, dell’ascesa al trono di suo figlio, Re Carlo III.

Ebbene, nonostante tutto ciò, c’è chi afferma che la Regina Elisabetta è ancora viva. Ed è anche qualcuno che ha presenziato ai funerali della sovrana.

Stiamo parlando del principe Harry e di Meghan Markle e del loro sito ufficiale, Sussex Royal. Le pagine web ufficiali, infatti, non sono mai state aggiornate dopo la Megxit e continuano a contenere informazioni obsolete, precedenti alla morte della Regina.

La questione è in realtà molto semplice: non c’è nessuna teoria bislacca né alcun facile complottismo. Semplicemente, il sito Sussex Royal non è più quello ufficiale di Harry e Meghan. Ma non è stato dismesso né tanto meno cancellato. E quindi rimane come congelato a un tempo nel quale la Regina Elisabetta II era ancora viva.

I Sussex si sono spostati infatti sul loro nuovo sito, Archewell, completamente indipendente rispetto alla famiglia reale britannica, anche economicamente. E, a differenza di Sussex Royal, questo sì, è aggiornato con tutte le informazioni più recenti. Chissà che nel frattempo, però, qualcuno non prenda per buone le informazioni del vecchio sito e cominci a credere davvero che Sua Maestà Elisabetta II non sia morta per davvero!

