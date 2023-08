Accuse di scambio denaro-onorificenze nel Regno Unito: Un’analisi dell’indagine di Scotland Yard fa luce sulle accuse rivolte all’ex confidente reale

Scotland Yard ha condotto un’indagine riguardo alle accuse di scambio di denaro per ottenere onorificenze, che coinvolge un’organizzazione benefica legata a Re Carlo III.

L’ex braccio destro del sovrano, Michael Fawcett, è stato accusato di aver promesso assistenza a un ricco donatore saudita, Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, affinché ottenesse la cittadinanza britannica e un titolo di cavaliere.

Fawcett, in qualità di capo del Dumfries House Trust, avrebbe scritto una lettera offrendo il proprio supporto a questo cambiamento di status in virtù della generosità di Mahfouz. La Prince’s Foundation ha avviato una propria indagine indipendente che ha trovato prove di comunicazioni e coordinamento tra Fawcett e altre figure riguardo alle nomine per donatori.

Re Carlo è il presidente dell’organizzazione ma non è risultato coinvolto direttamente nella sua gestione quotidiana. Le accuse erano legate a una lettera scritta da Fawcett nel 2017 in cui prometteva di sostenere la richiesta di cambiamento di titolo onorifico per Mahfouz.

La polizia ha trasmesso il caso al Crown Prosecution Service, ma alla fine ha deciso di non procedere ulteriormente, causando polemiche e accuse di insabbiamento nel Regno Unito. Buckingham Palace ha dichiarato che rispetterà la decisione della polizia.

Foto: Kikapress