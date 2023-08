Qualcosa di inquietante potrebbe accadere a Re Carlo III d’Inghilterra: ecco cosa dice la profezia di Nostradamus.

Nelle prime fasi successive alla morte della Regina Elisabetta, ci sono state speculazioni riguardo alla possibilità che Carlo abdicasse in favore di William. Addirittura si è parlato di una profezia di un “Nostradamus vivente” che li riguarderebbe e di problemi di salute dell’attuale re, che lo costringerebbero a un ritiro prematuro.

LEGGI ANCHE:– Re Carlo III, preoccupa la sua salute: quel dettaglio della mano non passa inosservato

Secondo una fonte vicina a Buckingham Palace, Re Carlo intende rimanere come “stabilizzatore e continuatore”, fungendo da ponte tra due visioni differenti, e in seguito cederà il trono a suo figlio William. Quest’ultimo avrà il difficile compito di rinnovare la monarchia britannica. Sembra che la famiglia Windsor non voglia perdere l’opportunità di sfruttare l’immagine giovane del futuro monarca, prima che essa si logori, come accaduto al padre di William.

Re Carlo sta dunque apparendo interessato all’idea di abdicare. Il suo regno sarà un’intermediazione tra passato e futuro, lasciando a William il compito di modernizzare radicalmente la monarchia una volta salito al trono. Questa prospettiva di abdicazione sembra concreta, in quanto il padre vuole evitare che il figlio debba aspettare troppo a lungo per diventare re, come è accaduto a lui.

Carlo, quando era giovane, aveva idee riformiste, ma è salito al trono in un momento diverso e di divisione nazionale. Il suo regno fungerà da collegamento tra due visioni distanti. Poi sarà il turno di William.

La profezia di Nostradamus mette in pericolo il regno di Re Carlo III?

Secondo le riflessioni di Mario Reading, un esperto di profezie nostradamusiane, i malumori legati al divorzio di Carlo dalla popolare Lady Diana ormai più di trent’anni fa (e il conseguente matrimonio con Camilla, ora Regina consorte), potrebbero suscitare una diffusa disapprovazione tra le masse, ora che il primogenito di Elisabetta II è diventato re. Questo potrebbe costringere il nuovo sovrano ad abdicare.

Secondo i poemi profetici di Nostradamus, la salita al trono di Carlo III sarebbe solo temporanea e sarà seguita da quella di un re misterioso che non si sarebbe mai aspettato di diventarlo.

“Salirà al trono un uomo che non si sarebbe mai aspettato di diventare re“, recita la profezia.

Molti hanno suggerito che questo verso potrebbe riferirsi al principe Harry, il duca di Sussex, che dovrebbe partecipare all’incoronazione del padre dopo molte incertezze, ma senza la moglie Meghan.

Se per qualche ragione William non fosse in grado di salire al trono, il principe Harry potrebbe essere chiamato a prendere il suo posto come re Enrico IX, a soli 38 anni. Tuttavia, ci sono molte difficoltà che questa eventualità si verifichi e il giro dovrebbe essere davvero enorme, anche considerando il fatto che William ha tre figli.

La linea di successione è chiara: dopo Carlo c’è William, seguito in ordine da George, Charlotte e Louis. E solo dopo c’è Harry, quinto in linea, seguito dai figli Archie e Lilibet.

Photo Credits: Shutterstock