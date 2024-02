Scompare lo stemma del principe Harry dal nuovo sito web dei Sussex: per quale motivo c’è solo quello di Meghan Markle?

Nel lancio del loro nuovo sito web, Sussex.com, Meghan Markle e il Principe Harry hanno riservato una sorpresa a tutti i loro fan: lo stemma personale di Meghan Markle è in bella mostra sulla homepage, ma quello congiunto della coppia non compare. Questo fatto ha immediatamente sollevato una serie di domande da parte degli esperti della royal family e ha al contempo suscitato un vivace dibattito sul motivo che Harry sia stato in qualche modo ‘escluso’. Inoltre, la decisione di mostrare solo lo stemma di Meghan ha generato molte speculazioni e ha aggiunto un’aria di mistero intorno a quello che sta succedendo all’interno della coppia. Mentre gli appassionati si chiedono il motivo di questa scelta, il futuro della rappresentazione simbolica della coppia e le dinamiche del loro impegno nel mondo delle opere benefiche resta in uno strano bilico. Andiamo dunque a scoprire quali sono le possibili ragioni dietro questa decisione e cosa potrebbe significare per il percorso dei Sussex da qui in avanti.

LEGGI ANCHE: – Harry senza parole: l’agghiacciante reazione della regina Elisabetta quando le chiese il permesso di sposare Meghan Markle

Sussex: sul nuovo sito non c’è lo stemma di Harry, ma solo quello di Meghan

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il nuovo sito web di Meghan Markle e del Principe Harry, lanciato in sordina lunedì scorso, ha destato grande curiosità e ha alimentato diverse speculazioni riguardo allo stemma che compare sulla homepage: il Duca e la Duchessa di Sussex hanno inaugurato il sito offrendo un panorama delle loro attività benefiche tramite la Archewell Foundation e della produzione di contenuti attraverso la Archewell Productions.

Ciò che ha catturato l’attenzione di molti è il fatto che sia solo lo stemma personale di Meghan Markle a comparire sul sito, affiancato al testo “The office of Prince Harry & Meghan, the Duke and Duchess of Sussex“. Questo stemma, frutto di una collaborazione tra Meghan e il College of Arms, presenta una serie di elementi personali che riflettono la sua storia e le sue radici. Lo sfondo blu rappresenta l’Oceano Pacifico al largo della costa californiana, mentre i due raggi dorati simboleggiano il sole di Los Angeles, sua città natale. I tre aculei, invece, rappresentano la comunicazione e il potere delle parole, in un richiamo al suo passato di attivista e al suo blog di lifestyle, The Tig.

Tuttavia, ciò che ha suscitato ulteriori interrogativi è il fatto che lo stemma di Harry e Meghan non sia quello congiunto della coppia ma solo quello di lei.

In realtà, sebbene il Principe abbia un proprio stemma, la versione congiunta della coppia non è mai stata ufficialmente condivisa dal Palazzo Reale. Tuttavia, c’è un’altra possibile interpretazione: il fatto che lo stemma di Meghan incorpori già elementi di quello del marito. Nella tradizione araldica, gli stemmi di una donna sposata sono mostrati insieme a quelle del marito, un processo noto come “impalatura”. Nel caso di Meghan, il lato destro dello stemma rappresenta la sua persona, mentre quello sinistro riflette il Principe Harry. Sarà per questo che compare solo quello lì?

Photo Credits: Kikapress