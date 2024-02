Ad Affari Tuoi succede di tutto: il concorrente apre il pacco accanto al suo amico pacchista. Il pubblico entusiasta per quanto accaduto.

Va in scena un momento bellissimo nella puntata di Affari Tuoi del 20 febbraio: il concorrente ‘pacchista’ del Trentino Alto Adige, Alberto, ha potuto aprire l’ultimo pacco in gioco insieme ad un amico, pacchista anche lui ma della Valle d’Aosta, con il quale ha legato proprio nel corso della permanenza nel programma televisivo condotto da Amadeus. Il momento è stato meraviglioso e dal lieto fine, raccogliendo l’entusiasmo dei telespettatori del game show di Rai Uno, che non hanno mancato di commentare l’accaduto. Si è trattato di un meraviglioso momento di televisione, uno di quelli che resteranno sicuramente nel cuore degli appassionati di Affari Tuoi.

Affari Tuoi: il concorrente e l’amico fanno impazzire il pubblico. Cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 20 febbraio è andato in scena un momento simpatico che ha visto protagonista Alberto, pacchista del Trentino Alto Adige. L’uomo, presente insieme alla compagna Sheila, ha voluto accanto a sé anche un’altra persona: Lucio, concorrente della Valle d’Aosta con il quale ha particolarmente legato.

Nell’apertura del pacco finale, quando Alberto aveva la possibilità di portarsi a casa 5 o 30mila euro, ha detto: “Ho voluto lasciare alla fine il pacco del mio migliore amico, Lucio, il concorrente della Valle d’Aosta”.

Amadeus ha quindi fatto accomodare Lucio accanto ad Alberto, invitandoli ad aprire insieme i due pacchi. L’emozione è stata incredibile quando Alberto ha scoperto che nel suo pacco c’erano 30mila euro, festeggiando incredibilmente sia insieme alla moglie che all’amico, come lui in trasmissione da numerose puntate.

Tanto che, poco prima di aprire i pacchi, Lucio aveva così scherzato: “Dopo beviamo o per festeggiare o per dimenticare“. Di sicuro avranno festeggiato alla grande!

E qualcuno ha commentato: “la bravura incredibile di Amadeus nel creare personaggi tra i concorrenti e pure storytelling sempre diversi (questa sera quella dell’amicizia tra due pacchisti è stata da manuale di tv)“

Il gesto scaramantico sopra al pacco non sfugge agli occhi più attenti. Ecco cosa fa il pacchista

Lucio, da parte sua aveva fatto i dovuti scongiuri, tanto che in molti avevano notato che prima di aprire il pacco numero 9 il concorrente dalla lunga barba aveva fatto il gesto delle corna per allontanare la sfortuna…

Diciamo che anche questo ha funzionato alla grande!

Photo Credits: Shutterstock