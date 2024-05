Nuova gag indimenticabile ad Affari Tuoi: Amadeus offre un bottiglione ad una concorrente con salivazione azzerata! Cosa è successo?

La puntata di Affari Tuoi di martedì 21 maggio ha visto andare in scena una gag particolare, quella del bottiglione, in uno spettacolo avvincente che tiene incollati al televisore tantissimi italiani tutte le sere. Stavolta a rendere indimenticabile la serata non è bastata solo l’elegante estroversione della concorrente in gioco ma ha contribuito nettamente anche Amadeus grazie ad una trovata comica in grado di raccogliere tantissimi consensi da parte dei telespettatori del game show di Rai Uno. Ma in cosa è consistita la gag del bottiglione? Qual è stata la trovata comica dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che ha combinato!

Concorrente di Affari Tuoi con salivazione a zero: interviene Amadeus con un bottiglione enorme

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 21 maggio la protagonista è stata Sandy da Quarta, in rappresentanza della Valle d’Aosta, in gioco insieme al compagno Marco.

La concorrente è arrivata ad un certo punto con due pacchi, uno blu e due rossi, rispettivamente da 50mila e da 75mila euro. Alla chiamata del Dottore, lei ha risposto con una certa emozione, mostrandosi agitatissima.

Amadeus, accortosi che la salivazione della donna era a zero, è uscito dall’inquadratura ed è tornato poco dopo con un signore che portava sulle spalle un bottiglione dell’acqua da 10 litri, praticamente un boccione per le ricariche delle torrette.

“Nel caso avessi sete, ci siamo organizzati – le ha detto – tu chiedi e noi…”

Inutile dire che la scena è piaciuta molto al pubblico, tra chi si chiede “Come faremo il prossimo anno senza di lui” e chi ancora ride scrivendo “Il signore con l’acqua no, io vi giuro, questo programma non è reale“.

Alla fine, però, non c’è stato il lieto fine: Sandy ha accettato l’ultima offerta del Dottore, 17mila euro. Peccato che nel proprio pacco avesse i 50mila!

