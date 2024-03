Affari Tuoi: il cameraman non prende bene il risultato della partita. Ecco cosa è successo quando i concorrenti hanno scoperto la beffa del dottore.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 27 marzo ha lasciato il pubblico senza fiato per via di una serie di eventi sorprendenti che hanno tenuto tutti sulle spine. I concorrenti in gioco sono riusciti a portarsi a casa una somma considerevole, ben 41mila euro, offerti dal dottore. Tuttavia, più di qualche brivido è sceso lungo la schiena dei telespettatori quando alla fine della serata si è scoperto che nel pacco c’erano ben 300mila euro. Questa incredibile situazione è capitata ad Emilia, una concorrente proveniente dalla provincia di Napoli, che ha affrontato la sfida insieme al suo fidanzato Ignazio. Ma c’è stato un momento di tensione ancora più palpabile quando il cameraman di Affari Tuoi ha avuto un sussulto, come se si fosse dispiaciuto per la sfortuna della coppia campana.

Affari Tuoi: vincono 41mila euro ma ne avevano 300mila, anche il cameraman ha un sussulto

Succede di tutto nella puntata di Affari Tuoi del 27 marzo, nella quale i concorrenti in gioco sono riusciti a portarsi a casa 41mila euro offerti dal dottore. Peccato però che nel pacco ne avessero ben 300mila.

È successo ad Emilia, concorrente proveniente dalla provincia di Napoli, presente in gioco insieme al fidanzato Ignazio.

Quando hanno aperto il pacco che avevano, dopo aver accettato l’offerta del dottore, hanno scoperto di essere rimasti beffati. In quel momento, però, in molti si sono accorti che anche il cameraman di Affari Tuoi ha avuto un sussulto, dato che l’inquadratura ha tremato per mezzo secondo… Che si sia dispiaciuto per quanto avvenuto alla coppia campana?

Affari Tuoi, cosa è accaduto alla coppia dopo la puntata? Stanno ancora insieme?

Nel frattempo, sui social, in molti stanno fantasticando su quello che possa essere accaduto alla coppia in gioco dopo il programma. Anche perché Ignazio aveva detto che secondo lui nel pacco c’erano i 300mila euro.

Tanto è vero che lei l’ha guardato in un modo che ha colpito qualche telespettatore: “Come dire ‘a casa facciamo i conti’ senza dirlo?”

Tra chi ipotizza che “Questi tornano a casa, litigano e si lasciano“, c’è chi scrive: “affari tuoi è il nuovo temptation island, chissà quante coppie stanno insieme dopo aver visto i 300k“.

E qualcuno si rivolge direttamente alla rete: “Io voglio sapere che fine fanno le coppie dopo partite del genere. Rai puoi darci ‘affari tuoi e poi‘?”

