Affari Tuoi: concorrente aiutata direttamente dal dottore? Scopri cosa è successo nella puntata del 22 aprile.

Sta facendo discutere quello che è avvenuto durante la puntata di Affari Tuoi del 22 aprile, nella quale la concorrente in gioco è stata in qualche modo aiutata dal dottore. Ad ogni modo, nessuna polemica da parte dei telespettatori, ma piuttosto un sincero apprezzamento per quanto avvenuto durante il game show di Rai Uno. Ma cosa è successo davvero? Non ci resta che andare a scoprirlo.

Affari Tuoi: la concorrente aiutata dal dottore? Cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata di Affari Tuoi del 22 aprile ha giocato Harley, concorrente proveniente dal Friuli Venezia Giulia, accompagnata dal fidanzato Andrea.

La donna ha portato con sé una intensa storia personale: sta lottando contro un tumore all’utero e tra pochi giorni dovrà tornare a operarsi. Anche per questo ha dedicato la partita a tutti i malati oncologici.

Dopo aver perso il pacco da 300mila euro, tuttavia, con i vari cambi offerti dal dottore hanno perso anche quelli da 200mila euro. La concorrente, tuttavia, è stata in qualche modo aiutata dal dottore, che con l’ultimo cambio le aveva consentito di prendere comunque 20mila euro.

Un momento che è stato salutato con favore dal pubblico, che si è scatenato nei commenti. Tra un “stasera il dottore li ha aiutati, meglio così” e uno “Stavolta siano certi il Dottore all’ultimo abbia sinceramente voluto porgere un aiuto“, c’è chi scrive “Appreciation tweet per il bastardo™️ del dottore che ha voluto ricompensarli con almeno 20mila bravo oggi ti sei comportato bene“.

Photo Credits: Shutterstock