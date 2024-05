Il pacco numero nove di Affari Tuoi contiene un messaggio nascosto della Rai per Amadeus? La nuova teoria dei telespettatori.

Nella puntata di Affari Tuoi del 20 maggio (ma in realtà anche in quelle precedenti) qualcuno ha trovato un messaggio criptico che la produzione del programma sembra aver lanciato ad Amadeus, riguardante il pacco numero Nove. Ultimamente, infatti, pare che quel particolare pacco contenga una serie di riferimenti al fatto che il conduttore tv ed ormai ex direttore artistico del Festival di Sanremo abbia deciso di lasciare la Rai per approdare al gruppo Warner-Discovery, guarda caso proprio sul canale NOVE. Insomma, una serie di coincidenze che non sono affatto passate inosservate ai telespettatori più attenti e ai più grandi fan di Amadeus. Ma cosa contiene davvero quel famigerato pacco? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Leggi anche: — Affari Tuoi, l’ultima puntata si avvicina: ecco quando finirà il programma condotto da Amadeus

Affari Tuoi: messaggio nascosto per Amadeus nel pacco numero nove?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 20 maggio, hanno giocato Ezia e il fidanzato Raffaello dalla Basilicata. La coppia ha concluso il gioco accettando 25mila euro dal dottore, sebbene nel proprio pacco avesse 75mila euro.

Non è questo però che ha catturato l’attenzione del pubblico. Tra i vari tiri a disposizione, i due hanno aperto il pacco numero nove, che conteneva 200mila euro. Tanto che Amadeus ha detto: “Ragazzi, nel nove quasi sempre ci sono soldi. È incredibile, eppure avviene un sorteggio, però è così“.

Ebbene, molti telespettatori hanno visto quella presenza ripetuta di cifre alte nel pacco numero nove di Affari Tuoi come un messaggio della Rai nei confronti dello stesso Amadeus.

Tanto che c’è chi scrive “Il pacco NOVE che ultimamente è pieno di soldi per me è una leggera vendetta della Rai su Amadeus“, oppure “Messaggi subdoli dalla Rai che da qualche settimana al pacco NOVE mette sempre soldi“.

Qualcun altro è più cattivello, e scrive: “Il 9 ha sempre soldi. Ama ne sa qualcosa“.

Coincidenza o messaggio criptico diretto al conduttore che ha lasciato la Rai per un contratto milionario sul NOVE?

Photo Credits: Shutterstock