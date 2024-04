Affari Tuoi: guerra aperta tra Valle D’Aosta e Sardegna? Ecco cosa è successo durante il game show di Rai Uno.

Sembrava una tranquilla serata ad Affari Tuoi, almeno fino a quando la tensione tra due concorrenti ha dato via a una sorta di guerra tra le regioni: durante la partita di Alice dalla Valle D’Aosta, giocata ieri, 7 aprile 2024, c’è stato un momento di scontro tra lei e la rappresentante della Sardegna che sembrava essere solo l’ennesimo episodio di un confronto sul quale sappiamo però molto poco. Nel momento in cui Alice ha scelto il pacco numero 3, di proprietà appunto della pacchista proveniente dalla Sardegna, nello studio si è subito sentita un’atmosfera carica di rivalità che anche Amadeus è riuscito a notare, stemperando con una battutina divertente. Ma cosa sarà successo dietro le quinte o in albergo prima della registrazione tra le due concorrenti? La domanda resta aperta mentre il momento visto tra le due donne non ha mancato di far divertire i telespettatori. Andiamo a scoprire cosa è successo in tv.

Affari Tuoi: scoppia la guerra tra Valle D’Aosta e Sardegna?

Guerra aperta tra Sardegna e Valle D’Aosta ad Affari tuoi durante la partita di Alice, giocata ieri, 7 aprile.

Alice, proveniente appunto dalla Valle d’Aosta, ad un certo punto ha scelto il pacco 3, la Sardegna. La pacchista numero 3 ha quindi detto “Buona sera a tutti, sono Maria Assunta e vengo da Maracalagonis, un paese in provincia di Cagliari” mentre si accingeva ad aprire il pacco.

Lì la concorrente della Valle d’Aosta ha detto visibilmente seccata “E l’in bocca al lupo non me lo fai?”, prima di scoppiare in una risata nervosa.

“In bocca al lupo!”, ha detto quindi Maria Assunta al microfono. E Alice ha risposto “Ti voglio bene, sei fantastica“.

“Anche tu molto“, ha risposto la pacchista sarda prima di aprire il pacco numero 3, nel quale c’erano 20mila euro.

Anche Amadeus, di fronte al siparietto ha commentato, imitando l’accento sardo di Maria Assunta: “Hai fatto ‘sta cosa cioè… ha fatto ‘anche tu molto’ e ha aperto. Meno male che c’erano 20mila euro, che è un peccato ma se c’erano 200mila ‘ci prendeva un colpo‘”.

E nel frattempo il pubblico ha commentato con parole come “i drama dietro le quinte di Affari Tuoi, i drama in Hotel, voglio saperne di più“. Oppure: “Raga ma sto volando avevamo del drama e non ce ne siamo accorti“. O ancora: “La svolta reality di Affari Tuoi con la guerra tra Sardegna e Valle D’Aosta. Il Grande Fratello e l’Isola se le sognano queste dinamiche“.

Amadeus, brutto episodio ad Affari Tuoi: conduttore visibilmente contrariato. Cosa ha detto dopo l’accaduto

Amadeus è solito mostrare il suo disappunto per quanto avviene ad Affari Tuoi. Lo ha fatto anche lo scorso febbraio quando si è ritrovato di fronte ad una concorrente che, dopo aver perso quasi tutti i pacchi rossi, aveva ricevuto dal dottore l’offerta di cambiare pacco, rifiutando.

Poi, arrivata di fronte a un pacco di 200 euro e a uno da 30mila euro, davanti agli 11mila euro offerti dal dottore la donna ha deciso di andare avanti, ritrovandosi però con la cifra più bassa.

Qui il disappunto del conduttore, che le ha ricordato di come avesse avuto tre occasioni per cambiare pacco, rifiutando ogni volta… insomma, uno dei momenti più tristi del game show di Rai Uno.

Photo Credits: Shutterstock