I festeggiamenti per gli 80 anni di Al Bano starebbero causando nuove tensioni tra la soubrette e l’ex moglie del cantante. Ecco perché

Non c’è mai pace a casa Carrisi. Secondo gli ultimi gossip la presenza di Loredana Lecciso allo show evento che si terrà all’Arena di Verona per festeggiare gli 80 anni di Al Bano avrebbe infastidito non poco la ex moglie Romina Power, al punto da spingere la Lecciso a fare un passo indietro.

Loredana Lecciso e Romina Power, è di nuovo scontro?

Il 18 maggio nella splendida cornice veronese è in programma una grande festa per il cantante pugliese, che prossimamente arriverà pure in tv trasmessa da Canale 5. È il sito Dagospia a lanciare l’indiscrezione secondo cui la presenza di Loredana Lecciso avrebbe fatto inalberare Romina Power. Peccato che il cantante avrebbe voluto al suo fianco tutta la famiglia per un’occasione così speciale e irripetibile. A quanto pare, però, per non guastare il clima di festa la Lecciso avrebbe deciso di restare in disparte anche per il bene dei suoi figli. E la testata di Roberto D’Agostino avanza l’ipotesi che prima o poi la soubrette potrebbe decidere di vendicarsi della sua eterna rivale.

Gli ospiti della festa in Arena per Al Bano

Quanto allo show all’Arena di Verona si tratterà di un modo per celebrare non solo gli 80 anni di Al Bano, ma anche i 60 di una carriera che ha portato l’artista ad essere tra i più amati in Italia e all’estero (basti pensare al successo che Carrisi riscuote in Russia). “Al Bano 4 volte 20”, questo il titolo dello spettacolo, vedrà il festeggiato duettare con vari ospiti, inclusa Romina Power. Tra gli altri invitati ci saranno i figli di Al Bano, Gianni Morandi, i Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi e Renato Zero.

La figlia di Loredana Lecciso si è sposata

Nel frattempo Loredana Lecciso si gode la gioia per il matrimonio della figlia. Brigitta Cazzato, sua primogenita nata dalla relazione con l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato cui è stata legata dal 1993 al 1996, ha sposato il compagno Jan, manager metà iraniano e metà tedesco. La coppia, insieme dal 2021, si è sposata nel lussuoso hotel gestito da lui in Kenya. I due si erano già detti “sì” lo scorso dicembre a Lecce con una cerimonia civile. Ora la grande festa africana.