Alessia Marcuzzi sbotta su Instagram contro un commento che insinua qualcosa su lei e Stefano De Martino. Ecco cosa è successo.

Le speculazioni sulla rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez si intensificano, tanto che sono molti quelli incolpano Alessia Marcuzzi a tal punto da infastidirla anche attraverso i suoi canali social ufficiali. Forse è proprio a causa dell’incessante chiacchiericcio degli ultimi giorni che la conduttrice televisiva è esplosa online contro coloro che hanno iniziato ad insinuare troppo sulla loro relazione. Ma qual è la verità su tutta questa storia? Andiamo a scoprirla insieme.

Crisi Belen-Stefano: perché la gente ce l’ha con la Marcuzzi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da qualche giorno si vocifera di una crisi (l’ennesima) tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nella quale ci sarebbe lo zampino di Alessia Marcuzzi.

Il tutto è stato alimentato dal fatto che l’ex ballerino di Amici ha presenziato alla presentazione dei Palinsesti Rai senza fede al dito e, al contempo, si è seduto accanto ad Alessia Marcuzzi durante l’evento.

Alessia Marcuzzi stuzzicata su Stefano De Martino sbotta sui social

Ecco che quindi, quando la conduttrice ha postato sui social una foto in cui la si vede con un abito da sera a schiena scoperta, in molti si sono scatenati nei commenti.

In particolare, sono comparse frasi come “Hai capito de Martino” e “Peccato che hai fatto lasciare nuovamente Belen e Stefano“. Tra i tanti, un utente ha scritto “Tranquilli che ci pensa De Martino” con tanto di faccine divertite. Ed è stato a quest’ultimo che Alessia ha deciso di rispondere in maniera piccata, con “e certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla rai in una serata tv, e per voi diventa una storia. Basta con questi film“.

Insomma, parole che sembrano essere quelle di una smentita. Ma abbiamo il sospetto che non basteranno a mettere fine ai rumors su questa vicenda.

