Alfred la fa grossa a Temptation Island: il gesto bollente accanto alla tentatrice Sofia. Anna ha chiesto di non rivedere il filmato.

Durante la puntata di Temptation Island del 24 settembre è successo di tutto tra il fidanzato di Anna Acciardi, Alfred Ekhator, e la sua tentatrice, Sofia Costantini. Il 24-enne di origine nigeriana è infatti stato protagonista di una scena piuttosto bollente accanto alla ragazza, tanto che la sua fidanzata ha chiesto di non rivedere il video di quanto successo. Ma cosa avrà mai combinato Alfred di tanto terribile durante l’ultima puntata del reality show di Casa Mediaset? E per quale motivo Anna avrà chiesto lumi sulla clip per capire meglio cosa è accaduto in realtà, salvo poi fermare il video? Non ci resta che andare a scoprire insieme tutti i dettagli su uno dei momenti di trash televisivo più memorabili di questa stagione di Temptation Island (e probabilmente destinato a finire negli annali del programma prodotto da Fascino).

Temptation Island: il momento bollente di Alfred accanto alla tentatrice

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Temptation Island, Alfred Ekhator è sembrato molto vicino alla tentatrice Sofia Costantini… forse anche troppo!

Il 24-enne, mentre stava accanto alla ragazza, ha avuto un qualche movimento intimo… Un’eccitazione improvvisa.

Tanto è vero che la fidanzata Anna, messa di fronte alla clip, non poteva crederci: “Ho visto bene? Che lei gli guardava nelle parti basse? Che ha sentito una sensazione là sotto?”.

Praticamente una tempesta di ormoni, per un legame anche emotivo che sembra essersi stabilito tra Alfred e Sofia.

Tanto che Anna, dopo essere sembrata propensa a rivedere la clip, si è rifiutata di andare avanti dicendo: “Se devo sentire solo due persone che si dicono quanto vorrebbero andare a letto insieme, non voglio più vedere“.

Polemica sul programma: alcuni ragazzi neri su TikTok contro Alfred: “Non ci rappresenta”

Il fatto che Alfred stia dando il peggio di sé a Temptation Island non sta passando inosservato anche fuori da Is Morus Relais.

Il ragazzo è di origine nigeriana, ma ciò ha fatto sì che alcuni ragazzi di colore su TikTok abbiano deciso di prendere le distanze da lui.

“Alfred ci sta causando troppi problemi. Ora pensano tutti che noi abbiamo una vita spericolata. C’è un nero in un reality la situazione migliorerà? No, perché ora oltre pensare che i neri rubano, le persone penseranno che i neri tradiscono. No, non siamo tutti così“, ha detto una persona. E un’altra ha ribattuto: “Sono qua come portavoce di tutti i neri per dire che Alfred non è nostro, non è nostro, è un alieno! Non può chiamarmi n-word, non può chiamarmi bro, non può chiamarmi fra. Sarà un Michael Jackson al contrario, non è nero, non è nostro. I neri o vanno su Rete4 in quelle robe lì dei maranza o… Va beh, non è nostro”.

In molti, dunque, non si sentono rappresentati da lui.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications