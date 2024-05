Affari Tuoi: Amadeus aiuta il concorrente, ma la partita finisce in un disastro totale. Cosa è successo nell’ultima puntata del game show?

Nella puntata di Affari Tuoi del 23 maggio, Amadeus ha provato ad aiutare il concorrente in gioco, trovandosi però di fronte a una situazione paradossale, visto che poi la situazione non si è conclusa di certo nella maniera migliore per il pacchista. La mano che ha provato a dargli il conduttore, infatti, conteneva una serie di indizi che sembravano portare ad una conclusione logica su cosa si dovesse fare per provare a conquistare un premio rosso. Ma cosa gli aveva suggerito di fare Amadeus? E cosa invece ha fatto il concorrente? E, soprattutto, come è andata a finire al termine della partita? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Amadeus aiuta il concorrente di Affari Tuoi, ma la partita finisce male

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 23 maggio ha giocato Marco dalla Sicilia insieme alla moglie Danila.

La partita è stata sin da subito connotata da una forte caduta dei pacchi rossi, sebbene alla fine la coppia sia arrivata con un pacco azzurro e tre rossi, tra cui il mega-premio di 300mila euro.

La coppia ha rifiutato le diverse offerte del dottore, di 34mila, 20mila, 29mila, 34mila, 41mila e infine di 49mila euro.

Amadeus, tuttavia, ha provato ad aiutare il concorrente, cercando di porre le cose da un punto di vista razionale: se il dottore non gli ha mai offerto il cambio, poteva voler dire che nel pacco c’era poco…

Imperterriti, però, i concorrenti sono andati avanti a testa bassa e, alla fine, hanno tristemente constatato di avere 0 euro nel pacco!

