Nella stessa puntata di Affari Tuoi, Amadeus distrugge un assegno al posto della concorrente, poi ne sbaglia uno. Due eventi che non erano mai accaduti!

Succede di tutto durante la puntata di Affari Tuoi del 12 maggio 2024, durante la quale per la prima volta Amadeus ha fatto un gesto clamoroso con l’assegno dell’offerta del dottore: per la prima volta nella storia del programma che conduce da aprile 2023, infatti, l’ormai ex direttore artistico del Festival di Sanremo si è lasciato andare a qualcosa che ha stupito il pubblico del game show di Rai Uno. Ma cosa avrà mai combinato di tanto inaspettato Amadeus? Cosa c’entrano gli assegni del programma? E, soprattutto, per quale motivo avrà compiuto quel gesto? E come lo hanno preso i telespettatori? Avrà portato bene o male alle concorrenti in gioco? Non ci resta che andare a scoprire insieme le risposte a tutte queste domande!

Amadeus: il gesto inaspettato con l’assegno ad Affari Tuoi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 12 maggio ha giocato Giorgia da Catanzaro in rappresentanza della regione Calabria, accompagnata dalla sorella Annalisa.

Più volte nel corso della puntata ha rifiutato l’offerta proveniente dal dottore. Tra esse, ce n’è stata una di 9mila euro che ha colpito parecchio Amadeus tanto che, dopo il rifiuto delle due donne, ha chiesto di fare qualcosa di particolare.

Ha infatti preso l’assegno alla concorrente e chiesto: “Me lo fai tritare a me?”. Poi l’ha preso e infilato nel tritacarte che di solito usano i concorrenti, dicendo: “Dottore, novemila euro non interessano alle ragazze“.

Ma non è tutto. Nel corso della stessa puntata il conduttore ha addirittura sbagliato un assegno! Alla manche finale, quando le due donne erano rimaste con un pacco di 10mila e uno di 15mila, il dottore ha provato un’ultima offerta. Amadeus ha cominciato a scrivere un assegno di 12.500, ma sul foglietto ha messo tre zeri. E lì ha detto: “Ho sbagliato assegno, per la prima volta ho sbagliato assegno! Questo lo trito a mano che faccio prima!”

Le ragazze hanno rifiutato e, alla fine della gara, le sorelle hanno scoperto di avere 15mila euro nel pacco.

“Ama stasera ha sia tritato che sbagliato un assegno TROPPE EMOZIONI“, ha commentato qualcuno su Instagram. E un’altra persona scrive: “Le azioni di un uomo che ormai ha dato le dimissioni“. O ancora: “è tutto in autogestione ormai“.

Affari Tuoi, disertata l’ultima puntata: lo smacco ad Amadeus dai dirigenti della RAI

Ma non è tutto: tra un assegno e l’altro, se tutti sappiamo che l’Affari Tuoi di Amadeus sta arrivando al momento della sua conclusione, la data dell’ultima puntata si avvicina.

Sabato 1° giugno, infatti, sarà il giorno in cui andrà in onda una puntata finale che è stata già registrata. E qui abbiamo assistito ad uno smacco dei dirigenti RAI nei confronti del conduttore, che dalla prossima stagione televisiva passerà sul NOVE: pare che nessuno di essi si sia presentato alla registrazione per salutarlo un’ultima volta!

Photo credits: Kikapress