Amadeus fa le corna ad Affari Tuoi: c’entrano forse le voci di un suo passaggio alle reti del gruppo Discovery? La strana coincidenza.

Il mondo della televisione italiana è in fermento, con le voci sempre più insistenti di un possibile addio di Amadeus alla Rai per un contratto milionario offerto dal gruppo Discovery, per il quale il conduttore starà facendo di sicuro corna. L’ipotesi di un trasferimento sul Nove, già vista con l’esperienza di Fabio Fazio, sta guadagnando sempre più credibilità. Tuttavia, Amadeus non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo, anche se ad Affari Tuoi è successo qualcosa. Mentre il pubblico attende conferme ufficiali, il conduttore si è distinto in puntata con un gesto che ha suscitato curiosità e speculazioni. È noto che Amadeus sia superstizioso, ma quello che ha fatto il 10 aprile non ha fatto che confermarlo!

Quanto guadagna Amadeus per condurre Affari tuoi? La cifra è stellare

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Amadeus, con la sua innata carica di energia e simpatia, ha conquistato il pubblico televisivo italiano. Oltre alle sue doti di intrattenitore, il conduttore è noto anche per essere estremamente superstizioso. E proprio questa caratteristica è emersa chiaramente durante l’ultima puntata di Affari Tuoi, andata in onda il 10 aprile. Mentre presentava la partita di Salvatore, concorrente proveniente dal Trentino Alto Adige, il conduttore ha compiuto una serie di gesti che hanno attirato l’attenzione degli spettatori.

Prima ha cominciato a spargere del sale grosso per tutto lo studio, un gesto che, notoriamente, porta fortuna. Poi, con fare quasi rituale, Amadeus ha anche fatto il gestodelle corna. “Uno non ci crede… ma io ci credo… Occhio maluocchio… gli uocchi addosso“, ha commentato.

La coincidenza del gesto con le voci che lo vorrebbero pronto a firmare con Discovery per un contratto milionario non è sfuggita a nessuno.

C’è chi ha ipotizzato che quel gesto delle corna potesse essere stato fatto come protezione per sé stesso, anche per scongiurare eventuali influenze negative durante un momento così chiacchierato della sua carriera.

Peccato che ai concorrenti non abbia portato fortuna, dato che hanno finito per giocare alla regione fortunata senza tuttavia beccarla.

Non c’è dubbio che Amadeus sia una delle figure di punta della televisione italiana anche per i suoi guadagni, che riflettono il valore che porta agli schermi. Anche alla Rai, non guadagna poco. Il suo soprannome “mister 30 milioni” è ben meritato, considerando gli incassi straordinari che ha generato per l’azienda con l’ultimo Festival di Sanremo.

Secondo i rumors che circolano, il compenso di Amadeus per ogni singola puntata di “Affari Tuoi” potrebbe aggirarsi intorno ai 50mila euro.

Ma i suoi guadagni non si fermano qui. Nel 2017, le stime suggerivano che il conduttore potesse percepire circa 800.000 euro all’anno. Tuttavia, negli ultimi anni, questa cifra è salita in modo significativo. Si parla addirittura di un milione di euro all’anno a partire dal 2018, per i suoi compiti di presentazione “ordinari”.

A questi consistenti compensi per il lavoro regolare si aggiungono le cifre vertiginose legate alla conduzione del Festival di Sanremo. Si vocifera che Amadeus possa incassare tra i 350.000 e i 500.000 euro per la sua presentazione e direzione artistica del celebre evento musicale.

