John Travolta gate: Fiorello e Amadeus ritornano a parlare dell’ospitata dell’attore americano a Sanremo 2024. Cosa hanno detto.

Quest’anno, l’apparizione di John Travolta a Sanremo 2024 è stata di quelle che hanno fatto discutere per via del siparietto con Amadeus e Fiorello. Prima l’attore era finito nel mirino per via della pubblicità occulta delle sue sneakers. Poi, dopo aver ballato il ballo del qua qua insieme ai due conduttori, a far rumore è stata la sua richiesta di rimuovere per sempre a quelle immagini la possibilità di essere mostrate in televisione, tanto è vero che non le vedremo mai più (almeno in maniera ufficiale). Fin qui è storia, però. Quello che in molti non sanno è che Amadeus e Fiorello, rispettivamente ad Affari Tuoi e a Viva Rai 2, stanno continuando ad ironizzare non poco sulla vicenda. Ma cosa avranno detto stavolta su tutto il caso del John Travolta gate? Andiamo a scoprirlo insieme!

Amadeus e Fiorello tornano sul caso John Travolta. Cosa hanno detto in tv

Partiamo da Affari Tuoi, condotto da Amadeus che “traumatizzato” dal caso John Travolta, nel momento in cui ha preso una scopa per scherzare con i concorrenti del programmi, ha detto: “devo controllare se ci sono marchi, ormai c’ho l’ansia dei marchi. Per fortuna c’è il prezzo ma non il marchio”.

Qualcosa di simile è avvenuta anche a Fiorello che, a Viva Rai 2, è stato più diretto di Amadeus nel tirare in ballo John Travolta.

In un siparietto con Max Giusti su un campo da tennis, ha notato l’apposizione di un pezzo di nastro adesivo sul marchio di una palla. E quindi ha detto: “In Rai oscurano la pallina da tennis ma poi a Sanremo c’è gente che si presenta con due scarpe da ginnastica grosse così“.

John Travolta parla per la prima volta di quello che è successo a Sanremo 2024: il video ironico

Ad ogni modo, sui social è comparso un video ironico – diffuso da Propaganda Live – nel quale viene ridoppiata un’intervista di John Travolta ad un programma tv americano.

Il risultato è da sbellicarsi: “Ballano senza avere una simmetria, scusa ma fammi fare. Ma tutto a posto? È normale che se mi intervistano qua io chiedo sempre qualcosa in nero“.

“Avrai speso i soldi per sponsorizzare i lacci? E sono un sacco di soldi, mi sembra“, fanno chiedere all’intervistatore. E lui: “Eh sì, 50 euro su PayPal!”

E poi: “sai il nome di Ama?”. E la sua risposta: “Amarena!”

Photo credits: Kikapress