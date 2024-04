Su X compare un messaggio di addio alla RAI firmato da Amadeus ma si tratta di un profilo fake… Scopriamo insieme cosa è successo.

Da qualche giorno, la notizia che sta dominando il mondo delle indiscrezioni sul mondo dello spettacolo e della televisione è quella del possibile addio di Amadeus alla RAI per passare sul NOVE: fin qui nulla di strano, sebbene non siano arrivate conferme né smentite dal diretto interessate, se non un messaggio pubblicato su X da un account fake. Si tratta di un vero e proprio commiato alla RAI al quale in molti hanno creduto nonostante si trattasse palesemente di un falso. L’unica cosa che ha dimostrato è che sono molti i telespettatori che non stanno vivendo bene le notizie riguardo all’addio di Amadeus, tanto da aver fatto sì che arrivassero numerosi messaggi di sostegno al conduttore. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo.

Amadeus: il profilo fake dice addio alla Rai. La gente ci crede

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In merito alle voci di un possibile addio di Amadeus alla RAI per passare sul NOVE, è comparso su X un profilo fake del conduttore televisivo, che ha postato un messaggio di addio all’azienda della tv pubblica italiana.

“Ciao Rai, mi hai dato tanto“, ha scritto.

Inutile dire che sotto il falso profilo sono comparsi molti messaggi di sostegno come “Comunque sappi che sei stato l’unico conduttore che è riuscito a farmi vedere la Rai…per me esisteva solo la Mediaset…” oppure “Stanno distruggendo la Rai. In bocca al lupo Ama!”. O ancora: “Ama in bocca al lupo per tutto grazie per averci regalato un bellissimo festival di Sanremo” e “Noi ti seguiremo sempre, ovunque andrai! In bocca al lupo!”.

C’è però chi ha fatto notare che il profilo in questione si chiami “amadeusnnsonoio“, twittando “Nickname Amadeus non sono io e la gente risponde seria“. Insomma, una presa in giro generale…

Immediata la reazione di Fiorello sulla notizia del giorno: ‘ma la volete finire?’

Nel frattempo, sulla notizia, è arrivato anche il commento di Fiorello che, a Viva Rai 2, ha detto: “Ma se va via Amadeus, va via anche Fiorello? Ma non facciamo tutto insieme, poi La Nove mica mi si può permettere: Amadeus lo prendono, ma a me no“.

Poi, su X, ha commentato l’ennesimo articolo nel quale si parla dell’argomento, scrivendo: “Ancora??? Ma la volete finire?? Io andrò su Raitre“.

Battutina di smentita o presa di posizione per cercare di tutelarsi?

Photo Credits: Kikapress