Amadeus lascerà la RAI? Non c’è nulla di certo, ma nel frattempo spunta una promessa non mantenuta risalente a 10 anni fa…

In questi giorni si sta parlando molto della possibilità che Amadeus lasci definitivamente la Rai per accettare una mega-offerta che nel frattempo gli sarebbe giunta dal gruppo Discovery, dove è già approdato Fabio Fazio. Ebbene, tra il conduttore televisivo e la tv pubblica c’è in realtà un noto precedente risalente al 2006, quando Ama lasciò per la prima volta le reti RAI per approdare a Mediaset. Riguardo a quell’esperienza, decisamente disastrosa, è venuta fuori anche una promessa non mantenuta dal conduttore dei confronti di Viale Mazzini. Ma di cosa si tratterà mai? Ed è davvero così terribile da aver finito con il portarlo a cercare una nuova casa altrove? Non ci resta che andare a scoprirlo!

Amadeus lascia la RAI? Si parla di una promessa non mantenuta

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Amadeus, sebbene abbia lavorato in Rai per tanti anni, nel 2006 la lasciò per approdare a Mediaset.

Non fu un’esperienza proprio meravigliosa, tanto che qualche anno dopo, nel 2014, commentò così la cosa ai microfoni di Libero: “Lasciare L’Eredità per tornare a Mediaset? No, non lo rifarei. Anzi, da quell’esperienza ho imparato che non lascerò mai più nulla, o mi cacciano o resto al mio posto. Ho maturato questa consapevolezza dopo quella scelta che col senno di poi si è rivelata sbagliata“.

E poi ancora: “Lasciai L’Eredità perché sono amante del cambiamento e perché non sono uno di quelli che si inchioda su una poltrona senza mettersi più in discussione. Penso non sia rispettoso nei confronti di se stessi e del pubblico. A volte questo spirito mi ha fatto andare incontro ad alcuni errori che ho pagato sulla mia pelle“.

Insomma, una promessa che sembra non voler mantenere… L’altra volta disse di averlo fatto per cercare nuove esperienze. Se dovesse passare davvero sul NOVE, quale sarà il vero motivo?

Quel dettaglio alle spalle durante l’intervista da Fazio di 2 mesi fa. La profezia sull’addio alla RAI svelata da Fiorello in diretta

Amadeus, in realtà, sul 9 c’è già stato: come ospite di Fabio Fazio in collegamento da Sanremo in occasione dello scorso Festival.

In quell’occasione non solo disse “Fiorello è aziendalista deve fare poco, io sono ribelle e saluto il Nove!”, ma alle sue spalle aveva una maglia dell’Inter con appunto il numero 9 di Marcus Thuram.

“Lui non lascia niente a caso“, commentò Fiorello che era accanto a lui… forse già sapeva qualcosa?

Photo Credits: Kikapress