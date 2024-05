Amadeus compare in sogno alla concorrente di Affari Tuoi: il racconto particolare durante il game show di Rai Uno.

Nel corso delle varie stagioni di Affari Tuoi ne abbiamo viste davvero di tutti i colori, ma forse Amadeus in sogno delle concorrenti non lo avevamo mai sentito comparire. Eppure è quanto avvenuto durante la puntata del 5 maggio, alla quale hanno partecipato due sorelle abruzzesi che hanno rivelato un simpatico aneddoto riguardo al conduttore del game show di Rai Uno. Ma come lo avranno mai sognato? In maniera piccante oppure in veste “ufficiale” intento alla conduzione di Affari Tuoi? O ne avranno forse sognato il passaggio tanto contestato dalla Rai al Nove? E, soprattutto, quel sogno avrà portato bene o male? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Affari Tuoi: Amadeus compare in sogno alla concorrente

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alla puntata di Affari Tuoi del 5 maggio ha partecipato Simona, insieme alla sorella Barbara da Ornano Grande di Colledara, in provincia di Teramo.

La donna, ad un certo punto, ha rivelato un piccolo particolare: Amadeus le è apparso in sogno con un pacco in mano, privo di numero.

“Io dico ‘parlami, dimmi qualcosa’. Tu niente, muto. Io dicevo ‘dammi un numero’“, ha svelato la donna. E lui: “Niente, scemo pure nel sogno. Ma una volta che mi sognano potrei essere, che ne so…”

Nel frattempo, però, sui social in molti hanno commentato il racconto della concorrente. Tra un malizioso “Lo sogna col pacco in mano… in che senso?” e un “non il sogno con Amadeus muto che non parla e va in giro con il pacco senza numero e senza cifra“, il sogno sembra aver portato comunque bene a Simona, che è riuscita comunque a portare a casa 30mila euro.

