Alessandra Celentano criticata sui social per via di una coreografia giudicata troppo “spinta” assegnata alla ballerina Sofia

Amici continua la sua corsa verso il Serale e i professori sono sempre più impegnati e motivati nel capire chi degli allievi presenti nella scuola può davvero affrontare il resto del percorso del talent show.

Tra i ballerini, c’è Sofia, ritenuta dalla maestra Alessandra Celentano “finta”, costruita e ancora troppo bambina durante le ִesibizioni. Proprio per questo, ha assegnato alla giovane un compito speciale, una coreografia con qualche passo latino e tanta, tanta sensualità.

Durante il daytime si è potuto vedere la prova in onda su Canale 5: dopo la dimostrazione dei professionisti Francesca e Umberto, è stata la volta di Sofia che si è esibita con il ballerino. Alessandra Celentano ha ritenuto ancora una volta insufficiente la ragazza, mentre Emanuel Lo l’ha difesa a spada tratta.

Sui social, molti utenti non si sono trovati d’accordo per il mood un po’ troppo spinto della coreografia. Su X, infatti, si legge: “In pratica hai 18 anni, balla da 18 enne, però ti diamo una coreografia adulta in modo che ti diciamo che ti immedesimi troppo (come giusto che sia) però mi raccomando ballala da 18enne così poi ti diciamo che non l’hai fatta bene perché non è adatta a te”, e ancora: “Sofia che ha fatto diciotto anni ieri era forzata e finta in una coreografia iper esplicita con un ragazzo che ha il doppio dei suoi anni, strano”.

“Coreografia troppo esagerata, ricordiamoci che ha appena fatto 18 anni e mi sembra un po’ eccessiva questa ricerca della “sensualità””, “questa coreografia è oscena, che cosa voleva dimostrare la Cele? voglio dire, Sofia ha diciott’anni, era minorenne fino a pochi giorni fa!” hanno scritto altri utenti.

Maria de Filippi sbotta con la Celentano: ‘Non sai rapportarti con un ragazzo… Ti caccerei a calci nel sedere’. Cosa è successo e la reazione dell’insegnante

Alessandra Celentano non è nuova a questo tipo di comportamento: è risaputo che l’insegnante di danza classica non transige sulla tecnica e su altri aspetti che per lei non possono assolutamente mancare nel bagaglio di un ballerino professionista.

Intervistata a Belve qualche anno fa, lei stessa fece capire di essere ben consapevole della sua severità e intransigenza e, incalzata da Francesca Fagnani, rispose: “Più o meno io ho sempre ragione”.

La conduttrice in quell’occasione le ricordò alcune parole di Maria De Filippi, che durante una puntata di Amici arrivò a dirle “Non sai rapportarti con un ragazzo, sei proprio scema, se non ti volessi così bene ti caccerei a calci nel sedere”. Alessandra Celentano spiegò di esserci rimasta un po’ male, poi però tutto si risolse nel migliore dei modi: “ci siamo chiarite”.

