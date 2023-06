Amici Full Out ha portato sul palco i beniamini del pubblico, nonché gli ex allievi della più recente edizione di Amici di Maria De Filippi

Su Italia 1 è andato in onda “Amici Full Out“, il concerto dei ragazzi partecipanti alla classe dell’edizione 2023 del talent show di Maria De Filippi.

L’evento è stato registrato qualche giorno fa, precisamente l’11 giugno, in occasione del Rock in Roma. I fan del programma non si sono fatti sfuggire l’occasione di applaudire i loro beniamini e non solo: Angelina Mango e Cricca si sono resi partecipi di un episodio diventato virale sui social, mentre Alessandra Celentano stava parlando con il pubblico.

I due, infatti, sono stati ‘beccati’ alle spalle della maestra mentre si scambiavano qualche gossip. “Comunque Cricca e Angelina sono due comare, mi dispiace non aver visto nulla della loro amicizia” ha twittato un utente.

Non solo, è stato ampiamente commentato anche il gesto di Cricca che, senza esitare, ha prestato la sua giacca ad Angelina che durante il concerto sentiva freddo.

Amici Full Out, la strana reazione di Federica quando sente la voce ‘Maria De Filippi’

Ad essere notata è stata anche l’espressione stupita di Federica, quando si è accorta che sul palco non è arrivata la vera Maria De Filippi, ma il suo imitatore per eccellenza: Vincenzo De Lucia. È molto probabile che sentendo inizialmente soltanto la voce, Federica avrà pensato che ad entrare fosse la vera De Filippi.

Foto: Ufficio stampa Amici