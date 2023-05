Si avvicina la fine di Amici e i fan potranno gustarsi i protagonisti di questa edizione in concerto

TvBlog ha fatto sapere che il concerto di Amici 22 al Rock in Roma si terrà il 11 giugno 2023 e sarà un evento esclusivo a cui si potrà partecipare soltanto dopo aver comprato la compilation ufficiale “Full Out”.

L’annuncio ufficiale è stato fatto durante il daytime di Amici lo scorso 27 aprile. La trasmissione del concerto su Italia 1 il 15 giugno inaugurerà la stagione estiva musicale delle reti Mediaset.

La finalissima di Amici 22, invece, andrà in onda su Canale 5 domenica prossima, quindi non sabato per evitare la concorrenza con l’Eurovision Song Contest di Rai1.

Il vincitore sarà deciso dal pubblico attraverso il televoto, ma ci saranno anche premi da alcune radio italiane e dalla giuria della stampa, che parteciperà alla finale da remoto come accaduto negli ultimi anni.

Amici 22, Mattia in lacrime per il messaggio della mamma: ‘ricordo quando ti vestivi tutto precisino’

Durante il daytime di Amici, Mattia Zenzola ha ricevuto una sorpresa dalla sua mamma: una commovente lettera in cui parlava dei momenti difficili che suo figlio ha affrontato nella vita nonostante la sua giovane età.

Mattia, che non è riuscito a trattenere le lacrime, ha poi incontrato il padre in studio, il quale ha lodato il suo coraggio, gli ha chiesto di non preoccuparsi per lui e lo ha rassicurato sul suo essere felice, perché sta vedendo suo figlio realizzare i suoi sogni.

Infine, ha esortato il figlio ad aprire le tapparelle della sua cameretta e a “far entrare tutta la luce possibile” in vista della finale di Amici, dove Mattia si gioca la vittoria del circuito danza insieme a Isobel.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset