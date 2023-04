L’ex professore di Amici, Steve LaChance lancia quella che sembra essere una frecciatina al programma di Maria De Filippi

Arriva quella che sembra essere una frecciata via social per Amici di Maria De Filippi da parte dell’ex professore Steve LaChance, che per tanti anni ha collaborato al talent di Canale 5. Ma cosa avrà mai avuto da dire il maestro di danza?

LEGGI ANCHE: — Ve la ricordate la prima vincitrice di Amici? Ecco cosa fa oggi Giulia Ottonello dopo 19 anni dalla vittoria di Amici

L’ex professore lancia una frecciata contro Amici? Ecco cosa ha scritto Steve LaChance

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Steve LaChance è stato a lungo un professore e uno dei maestri di ballo più amati di Amici ma, qualche tempo fa, è arrivata una drammatica rottura con Maria De Filippi.

Oggi, pubblicando un video sui social nel quale ricorda le prove di Giulia Ottonello e Anbeta Toromani, ha scritto: “Bei tempi. Si lavorava così tempo fa. Si lavorava tantissimo per un risultato di tantissimi emozioni. Dovunque e comunque… Viva la danza“.

In queste poche parole c’è una sorta di sunto dei motivi che lo hanno portato a lasciare la scuola: il cambiamento dell’ambiente negli ultimi anni, il focalizzarsi sulle discussioni tra i ragazzi piuttosto che sulla loro crescita. E, inoltre, la mancanza di una netta distinzione tra la categoria danza e quella canto.

Inoltre, secondo l’ex professore di Amici, i ragazzi della scuola dovevano essere formati e non essere trattati come professionisti o semi-professionisti. Tutto ciò ha portato alla sua rottura con la produzione del talent di Maria De Filippi.

Photo Credits: Kikapress