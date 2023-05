Amici 22 è a un passo dalla finale e la ballerina Isobel rappresenta un tassello importante, per il programma ma anche per gli altri allievi

I 4 finalisti di Amici 22 si preparano per la grande finale che decreterà il vincitore assoluto tra Mattia, Isobel, Angelina e Wax.

La produzione dello show sta dedicando le ultime ore di programmazione televisiva al percorso che i ragazzi hanno fatto per giungere fino a questo punto.

Nel ripercorrere il cammino di Isobel, si è scoperto che la giovane ballerina australiana si è presentata ai casting di Amici più di una volta, la prima quando aveva soltanto 16 anni. Poi finalmente, grazie a una sfida, è riuscita a conquistare un banco della scuola.

Il ballerino Mattia ha dedicato alla ragazza delle parole commoventi, condivise da tutti. “Lei è stata tanto importante per noi perché mi ricordo quando è arrivata: è cambiata l’atmosfera. Era una giornata piena di pioggia e temporale, ed è arrivato il sole” ha spiegato Mattia.

Isobel lo ha fatto per entrare ad Amici, ecco cosa si scopre a pochi giorni dalla finale

Fino a prima di quest’anno, Isobel non era mai stata scelta dalla produzione a causa della sua mancanza di conoscenza della lingua italiana. Così la ragazza ha deciso di tornare in Australia e di studiare seriamente l’italiano per poi riprovare, riuscendo finalmente a farsi notare e diventare allieva di Alessandra Celentano.

Isobel ha raccontato di come la sua passione per l’Italia sia nata durante una vacanza con la sua famiglia quando aveva solo 9 anni e di come abbia deciso di tornare in Italia per Amici, che offre opportunità che in Australia non esistono per ballerini e cantanti.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Amici