Nella casetta di Amici, le tensioni sono alle stelle a causa di una discussione avvenuta tra Maddalena e Benedetta, due ballerine della scuola, che hanno parlato alle spalle di un altro ballerino, Mattia Zenzola.

Maddalena ha espresso il suo giudizio negativo nei confronti del ragazzo senza peli sulla lingua, definendolo finto e controllato davanti alle telecamere, e lo ha anche criticato in modo offensivo, ricordando come per Mattia questa non sia nemmeno la prima volta nel programma, bensì la seconda, considerando l’infortunio che ha interrotto il suo percorso nella scuola l’anno scorso.

Benedetta, la partner di ballo di Mattia, non è stata da meno, definendolo “tamarro e cog***one”, e affermando che non fa nulla per farsi amare. La produzione del programma ha deciso di mostrare a Mattia la clip in cui si parlava di lui, e questo ha scatenato una reazione emotiva nel ballerino, che ha iniziato a piangere.

In seguito, Mattia ha cercato di difendersi, spiegando di essere una persona introversa e poco incline ad aprirsi, e di essere rimasto particolarmente deluso da Benedetta, con cui pensava di avere un rapporto speciale e di scambio reciproco.

Il conflitto si è risolto grazie all’intervento degli altri membri della scuola, che hanno cercato di riportare la calma e di far comprendere a Maddalena e Benedetta l’importanza del rispetto reciproco. Mattia ha concluso dicendo di essere contento di come è e di non vergognarsi di sé, sottolineando il fatto che ognuno è libero di essere se stesso senza dover soddisfare le aspettative degli altri.

‘Me le tengo per me’, il gesto di Maddalena durante il confronto con Mattia fa arrabbiare i fan

Dopo l’intervento degli altri compagni di classe, Maddalena ha cercato di parlare con Mattia.

Ma non appena quest’ultimo gli ha dato le spalle, la ballerina si è innervosita e ha deciso di interrompere il chiarimento: “Mi dai le spalle, va bene. Non avrai mai delle spiegazioni da me. Se non ti interessano fa niente, me le tengo per me” ha detto, andandosene.

Molti fan della trasmissione su Twitter si sono schierati a favore di Mattia, difendendo le sue fragilità e tacciando Maddalena di arroganza e poca maturità.

