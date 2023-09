Nella scuola di Amici quest’anno è entrato il figlio di Paolo Carta, Joseph, in arte Holden

Joseph Carta, noto come Holden, è uno dei nuovi allievi di Amici 2023. Questo giovane cantautore, rapper e producer italiano di 23 anni ha una storia musicale che inizia fin da giovanissimo, ha all’attivo già dei successi e il suo nome d’arte è ispirato al protagonista del celebre romanzo di J.D. Salinger, “Il giovane Holden”: riflette il suo senso di ribellione e angoscia verso il mondo circostante.

Joseph Carta è il figlio di Rebecca Galli e Paolo Carta, quest’ultimo noto anche per essere il marito di Laura Pausini. Ha due fratelli da parte di suo padre e una sorella da parte della cantante. In un’intervista, ha sottolineato che il suo percorso musicale è frutto del suo lavoro e della sua determinazione, nonostante le connessioni familiari nel mondo della musica.

Il fatto che il suo nome sia collegato a Carta e Pausini ha suscitato curiosità e in tanti hanno cercato qualche segno da parte loro sui social. Stupisce invece il fatto che Laura Pausini al momento non ha pubblicato nessun riferimento al ragazzo, forse proprio per non intaccare il suo percorso ed evitare quindi che risulti come il “raccomandato” di turno.

Paolo Carta e la foto con suo figlio Holden: l’ultimo post pubblicato su Instagram con il figlio concorrente

Inevitabilmente da parte dei seguaci di Amici è iniziata una caccia sui social in cerca di foto e post che ritraggono il ragazzo con suo padre. Ecco allora che spunta una foto, datata 2022, dove Paolo sorride felice circondato dai suoi figli, compreso Joseph.