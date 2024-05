Amici 23: Sarah Toscano è la vincitrice, a quanto ammonta il montepremi totale che si è portata a casa trionfando nel talent?

La vincitrice di Amici 23 è Sarah Toscano: la cantante, membro del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, è stata protagonista di una finale perfetta, battendo Marisol nella finalissima e portandosi a casa il ricco montepremi di 150mila euro. A quanto pare, però, la 18-enne originaria di Vigevano (in provincia di Pavia), non ha vinto soltanto quella cifra ma si è portata a casa molto di più. O almeno è quello che emerge da un check su come funzionano le cose per i vincitori della scuola di Maria De Filippi. Ma quanto si è portata davvero a casa? A quanto ammonta la vera cifra che ha vinto? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Amici 23, Sarah Toscano vince. A quanto ammonta il montepremi che si è portata a casa?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella finalissima di Amici 23, Sarah Toscano si è imposta sui colleghi favoriti Petit, Holden, Mida e sui ballerini Dustin e Marisol. Proprio quest’ultima è stata la sua sfidante nella finalissima.

Vincendo, Sarah si è portata a casa tantissimi soldi. E, di preciso: 150mila euro per aver trionfato nella scuola. Oltre a questo, ha vinto anche il Premio Keep Dreaming offerto da Marlù del valore di 7mila euro in gettoni d’oro. Totale: 157mila euro.

Cifre più basse ma comunque da capogiro per gli altri finalisti. Marisol ha vinto 50mila euro del premio di categoria, più 50mila per il premio della critica. Dustin si è portato a casa il Premio Speciale Spirito Libero offerto da Oreo del valore di 30mila euro. Petit, invece, ha vinto il Premio speciale per la comunicazione offerto da Tim del valore di 40mila euro. Ad Holden è andato il premio delle radio. A tutti loro, lo ricordiamo, è andato anche il premio di 7mila euro.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications