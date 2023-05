Malgrado il focolaio di Covid-19 che ha investito parte del cast, la puntata in onda il 6 maggio sarebbe salva: ecco quando si registra

Neanche il Covid può fermare Amici di Maria De Filippi. La semifinale del talent show di Canale 5 fino a poche ore fa era in bilico a causa di un focolaio che vede protagonisti 4 allievi e alcuni membri del personale tecnico. Per questo motivo c’era la possibilità che la data della penultima puntata slittasse. L’ufficio stampa del programma aveva commentato a Fanpage: “Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione”. Invece, a quanto pare, sabato 6 maggio il pubblico assisterà regolarmente all’appuntamento con la trasmissione.

Amici 22, quando si registra la semifinale

La registrazione si sarebbe dovuta tenere il 4 maggio, e in effetti questa tabella di marcia non può essere rispettata a causa delle condizioni di 4 dei protagonisti dello show. La sempre informata pagina Amici News, però, fa sapere che l’appuntamento è rimandato solo di poche ore: si parla infatti di venerdì pomeriggio oppure sabato mattina. Un’informazione che viene ritenuta piuttosto attendibile, dal momento che le puntate sono registrate con il pubblico in studio che viene avvisato in anticipo su quando deve presentarsi. Recita infatti il tweet della fonte in questione: “Aggiornamento appena arrivato da parte della redazione. Si registra o venerdì appuntamento ore 15 o sabato appuntamento ore 11. Attendiamo conferma per il giorno esatto”. In rete però non tutti sono convinti, e c’è chi solleva diversi dubbi in merito: “Ma come fanno a registrarla se ci sono 4 positivi?” scrive qualcuno, “E la puntata verrà trasmessa sabato sera?” domanda qualcun altro.

Amici 22, chi sono gli allievi con il Covid

Intanto, nel daytime è emersa la verità su chi sono i giovani talenti che hanno contratto il Covid-19: Mattia, Isobel, Aaron e Angelina sono apparsi chiusi in una stanza da soli, e a ben vedere è sembrato che qualcuno avesse il raffreddore e non fosse in splendida forma. In casa, invece, sono rimasti gli altri ragazzi che al momento sarebbero risultati negativi: Wax, Maddalena e Benedetta.

Foto: credits Ufficio stampa Amici