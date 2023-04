Amici 22: Wax dà di matto dopo aver letto le critiche di una giornalista. Ecco la sua reazione (che ha portato all’intervento di Maria).

Dopo la conclusione dell’ultimo serale di Amici 22, i partecipanti al talent show hanno avuto l’opportunità di ascoltare le opinioni dei giornalisti riguardo alle loro ultime performance. La reazione di Wax ad alcune di queste critiche ha catturato l’attenzione di tutti, tanto da spingere Maria De Filippi a intervenire per calmare il giovane artista.

Amici 22: Wax non accetta le critiche di una giornalista ed esplode

Il problema, a quanto pare, sarebbe l’opinione che su di lui ha espresso Grazia Sambruna del Corriere della Sera, che come voto gli ha affibbiato un 2. Ha scritto: “Matteo Lucido, in sciagurata arte Wax, ha 20 anni e un carattere da bulletto di periferia che lo rende il teen idol di questa edizione. Nonché l’Horcrux di chiunque abbia almeno un minino di sacro buongusto […] Nel corso della sesta puntata del Serale, si è cercato di fargli mostrare un lato meno ruvido, più tenero. Forse anche per controbilanciare i colpi di testa umorali di cui si era reso protagonista negli ultimi giorni. Il risultato è stato quello di un esorcismo riuscito male, malissimo“.

Wax ha reagito molto male alle parole della giornalista, esplodendo così: “Ora ditemi come c…o devo rispondere a queste cose io! Poi mi dite che mandare a fa…lo così non è normale, perché ci deve essere un’educazione. Ma loro sono più maleducati a sminuirmi in questo modo. Così vuol dire mandare a fan..lo in modo cattivo. Mandare a fan..lo come faccio io non significa niente in confronto alle vostre parole di m….a! Non sapete un ca..o della mia vita! Non sapete proprio un ca..o della mia vita!”

Dopo il suo exploit, Wax è andato via, tanto da portare Maria De Filippi ad intervenire per tranquillizzarlo e farlo ragionare sulla sua reazione.

I commenti del pubblico, però, non si sono fatti attendere. C’è chi lo difende: “potevano tranquillamente evitare invece di farlo piangere, poverino“. E c’è chi invece vede la critica come qualcosa di positivo: “Premettendo che molti giornalisti sono un po’ esagerati nelle critiche, è abbastanza evidente che Wax non sa accettarle e questo è un problema quando vuoi fare questo mestiere. Le devi mettere in conto, sia quelle belle che quelle brutte“.

Come risponde la giornalista alle critiche ricevute dopo quel commento su Wax: cosa è successo dopo il daytime

Nel frattempo, sui social, Grazia Sambruna è tornata sulla vicenda, postando un link alla cover di ‘Ti regalerò una rosa’ portata da Wax ad Amici 22, con tanto di barre aggiunte da lui, scrivendo: “Deve piacere per forza?”

Poi, ha pubblicato nelle sue stories un botta e risposta avvenuto per messaggio con una fan del ragazzo che le ha chiesto di non scrivere più di lui. La replica è stata: “Continuerò a scrivere di quello che mi pare e nel modo che personalmente ritengo più opportuno. Anche dovessi ritenerlo tale solo io”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset