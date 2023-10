Amici 23: Alessandra Celentano se la prende con Nicholas, interviene in sua difesa anche un ex allievo della scuola. Scopri chi è.

Ad Amici 23 scatta la polemica tra una storica maestra del talent di Maria de Filippi come Alessandra Celentano, che pare aver dato il via ad un pessimo rapporto con uno dei giovani ballerini della scuola: Nicholas Borgogni. La professoressa sembra non lasciargli pace, tanto da avergli detto chiaramente che gli manchino le basi per poter essere un buon ballerino, criticandone il fisico, l’elasticità e la conformazione corporea (ad eccezione dei muscoli degli addominali). Nicholas, però, non si è certo tenute le accuse e ha subito fatto di tutto per smentire la Celentano. Ma cosa è successo nel corso dell’ultima puntata pomeridiana? E, soprattutto, cosa avrà mai scatenato l’intervento di un ex allievo della scuola di Maria De Filippi, che oggi fa il ballerino e il coreografo professionista, intervenuto prendendo posizione “contro” la Celentano?

Amici 23, Alessandra Celentano contro Nicholas: la reazione del ballerino

Come dicevamo, Nicholas ha risposto per le rime ad Alessandra Celentano, dicendole: “Riguardo l’elenco dei difetti che mi ha detto ho chiesto al fisioterapista se il mio trapezio è davvero più sviluppato e mi ha detto no“. La risposta della maestra è stata: “Non ti ho fatto una lastra, qua si parla di danza: tu non hai un fisico da ballerino. Non metto in dubbio che tu possa migliorare, ma non hai un fisico da danzatore. Per me questa coreografia è da due, i fatti certificheranno le cose“. E poi ha aggiunto: “Fai bene gli esercizi da palestra ma il resto non lo sai fare. Sembrava una roba amatoriale”.

Nicholas, quindi, si è tolto un sassolino dalla scarpa: “Meno male che mi hanno visto prima altre ballerine che hanno studiato e che la pensano diversamente da te, per fortuna non siamo tutti uguali“.

Ma la Celentano è stata dura anche con un altro concorrente di Amici 23, Elia Fiore, al quale ha detto: “Mi è sembrato un mimo dramma, una rappresentazione di mimo accompagnata da musica. Da quel punto di vista era abbastanza carino. I mimi sono bravissimi“.

Samuele Barbetta parla sui social: frecciatina alla Celentano?

Nel frattempo, Samuele Barbetta (ex ballerino di Amici 20), è intervenuto sui social con un messaggio che sembra essere una risposta ad Alessandra Celentano: “La danza è 50% sport e 50% arte. Cercare di codificare quella parte artistica non è un’operazione matematica. Dare del mimo a un danzatore con una profonda consapevolezza artistica è come usare la matematica per capire un quadro di Van Gogh“.

Il riferimento è chiaro… arriverà una risposta?

La maestra Celentano risponde sui social: la reazione a quel post pubblicato

Nel frattempo, però, Alessandra Celentano si è lasciata andare ad un commento fuori dalla puntata, nel momento in cui Rudy Zerbi ha pubblicato uno screen della classifica della gara ballo di ieri sui social, con Nicholas al primo posto.

La maestra di ballo ha risposto con un “Non c’è più religione“. Insomma, l’antipatia tra la maestra e il ballerino non è affatto un mistero… Come evolveranno le cose?

