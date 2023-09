Holy Francisco ad Amici 23, ma voi ve lo ricordate ad X Factor? Non arrivò alle semifinali nonostante il successo di “Martina”. Ecco perché.

La scuola di Amici 23 ha riaperto i battenti con la nuova classe che in questa nuova edizione si darà battaglia: tra gli allievi è subito saltato all’occhio un volto già noto, ovvero Holy Francisco, che avevamo già visto in un altro talent show, ovvero X Factor. Lì, però, non ebbe molta fortuna. Ma cosa cantò e cosa invece evitò che arrivasse alle semifinale? Voi vi ricordate di lui nonostante il profondo cambiamento di look? Andiamo a scoprire insieme tutto ciò che c’è da sapere.

Holy Francisco ad Amici 23 dopo X Factor: cosa successe a Sky

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Holy Francisco, uno dei nuovi concorrenti di Amici 23, fece scalpore ad X Factor 2022 dove si presentò con la sua hit Martina sei una stronza, che aveva conquistato subito il pubblico dell’Allianz Cloud di Milano ed è poi diventata virale su TikTok.

Fu però eliminato ai Bootcamp, dove Ambra Angiolini rinunciò a lui nella sfida delle 6 sedie, dopo una rivisitazione de L’ultima notte di Ariete.

Ad Amici 23, Holy Francisco è entrato cantando il suo singolo Tananai ma anche presentandosi con un look completamente diverso rispetto a quello di X Factor. Nel talent condotto da Francesca Michielin si era presentato con un look più classico: capello lungo ondulato e abbigliamento casual ma elegante. Ad Amici 23 è stato netto il suo cambio di taglio, dato che ora sfoggia una pettinatura corta completamente rossa e un abbigliamento decisamente più streetwear, con tanto di canotta rosa, pantaloni da basket e Vans ai piedi.

Classe 2005, il vero nome di Holy Francisco è Francesco Guerrera. È nato a Gela, in provincia di Caltanissetta ed è sin dal primo momento uno dei concorrenti più ammirati di Amici 23. Scelto da Anna Pettinelli, stavolta riuscirà ad arrivare fino in fondo?

La cantante bacchetta Maria De Filippi durante la puntata: l’errore fatto notare alla conduttrice

A far sorridere durante la messa in onda di Amici 23 è stata anche Angelina Mango, che ad un certo punto ha salvato Maria De Filippi, nel momento dell’assegnazione delle maglie ai nuovi allievi.

La cantante aveva notato che non era stata messa una nuova maglia sul banchetto per il concorrente successivo e ha chiesto sottovoce a Maria: “La maglia la metto?”

“Vedi brava, metti la maglia“, ha risposto Maria rendendosi conto dell’errore… mentre qualcuno da fuori ha detto “Salva tutti“… Angelina è riuscita praticamente a farsi notare anche quest’anno che non è in gara!

