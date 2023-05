Il 2022 è stato un anno d’oro per Fascino, società di produzione di Maria De Filippi: ecco quanto ha incassato

Dal punto di vista professionale il 2022 è stato decisamente un anno da ricordare per Maria De Filippi. I suoi programmi hanno fatto registrare numeri da capogiro, come del resto avviene ogni anno. La novità, però, è che gli incassi di Fascino, la società di produzione fondata dal compianto Maurizio Costanzo nel 1982 e controllata per metà da Mediaset e per l’altra metà dalla conduttrice, ha avuto incassi record rispetto al passato.

I numeri di Maria De Filippi: ecco quanto ha incassato nel 2022

Secondo quel che viene riportato da ItaliaOggi e ImTv la società di produzione Fascino ha fatto registrare ricavi relativi al 2022 pari a 75,3 milioni di euro e 11,8 milioni di utili. Per capire la portata di queste cifre basti pensare che nel 2021 gli utili erano 6,4 milioni. Il patrimonio netto? Sembra si aggiri intorno ai 40 milioni, quando nel 2021 era di 33,2 milioni. Una bella crescita, insomma.

Scrive Italia Oggi a tal proposito: “Se l’assemblea dei soci decidesse, come fatto negli scorsi anni, di distribuire tutti gli utili in dividendi, questo significherebbe 5,9 milioni di euro per la nota conduttrice. Da sommare ai 3,2 milioni di dividendi incassati per l’esercizio 2021 e ai 2,5 milioni per l’esercizio 2020. Un totale di 11,6 milioni di euro di dividendi in tre anni, che ovviamente retribuiscono l’azionista De Filippi, poi premiata anche con altri compensi annuali milionari”.

Chi è il conduttore più pagato d’Italia

Malgrado questi numeri decisamente importanti, non è Maria De Filippi la più pagata a Mediaset. Il primo posto, infatti, è tutto di Paolo Bonolis che con i suoi 6 milioni di euro annui sarebbe non solo il meglio retribuito dell’azienda del Biscione ma il più pagato tra i conduttori italiani.

Foto: Kikapress