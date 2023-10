Rkomi va come ospite ad Amici 23 e lancia una frecciatina ad un suo collega cantante: di chi si tratterà mai?

Nella puntata di Amici 23 di domenica 22 ottobre, abbiamo visto Rkomi partecipare come ospite al programma di Maria De Filippi: quello che in molti hanno notato è una frecciatina che il cantante ha voluto destinare a qualche suo collega. Ma di chi si tratterà mai? A chi sarà mai destinata quella frase al veleno che sta facendo impazzire il web?

Rkomi: la frecciatina a Gazzelle ad Amici 23 fa impazzire il web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata del 22 ottobre, tra le altre cose, Rkomi ha assistito all’esibizione di Petit, che ha interpretato “Sopra” di Gazzelle.

È stato lì che il cantante ha pronunciato una frase al veleno, dicendo che l’interpretazione dell’allievo della scuola fosse “forse meglio dell’originale“.

Il web ha subito colto il riferimento, vedendoci una frecciatina diretta al cantautore romano.

E infatti i commenti non si contano. Tra un “Gazzelle sta preparando un diss” e uno “Rkomi ma tutto apposto? Ma come ti viene di dire ‘forse meglio dell’originale’ ?! Ma con quale coraggioooo! Gazzelle perdonalo, non sa quel che dice“, c’è chi chiede “Ditemi di più di Rkomi e Gazzelle“.

Rkomi litiga nel fuorionda del programma: la lite per l’esibizione di quella cantante. Cosa è successo

Che Rkomi non abbia un carattere facile lo sappiamo da tempo: prima della frecciatina a Gazzelle, un anno fa fece scalpore un suo scambio di accuse con Fedez ad X Factor.

La questione fece scalpore poiché Chiara Ferragni, presente in studio, l’aveva ripresa e ripostata sui social. Il motivo del contendere? Fedez aveva giudicato come “prevedibile” l’esibizione di Joelle, cantante del team di Rkomi. Quest’ultimo aveva protestato, ottenendo in cambio la risposta del rapper: “Sto facendo il mio lavoro, cominciare ad accettare le critiche sarebbe un bell’inizio“.

Photo Credits: Shutterstock