Federico Ruffo si commuove in Rai nel ricordare Franco Di Mare: il commosso ricordo del collega e maestro scomparso.

La scomparsa di Franco Di Mare è stata uno dei momenti più toccanti della storia recente della televisone italiana, arrivata con una violenza inaspettata, grande come quella del mesotelioma che lo ha colpito: il giornalista e conduttore televisivo ci ha lasciato lo scorso 17 maggio, lasciando vivo un grandissimo ricordo in tutto il pubblico italiano e anche in moltissimi colleghi. Un esempio è Federico Ruffo che, in diretta sulla Rai, si è commosso nel momento in cui ha provato a lasciare un messaggio di addio al suo collega e maestro.

Addio a Franco Di Mare: Federico Ruffo si commuove in diretta tv

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con la scomparsa di Franco Di Mare, in molti stanno trovando belle parole per esprimere il ricordo di una persona straordinaria qual era.

Tra i suoi estimatori c’è Federico Ruffo, conduttore di Mi Manda Rai Tre, che si è commosso in diretta tv: “Franco Di Mare era prima di tutto un mio caro amico. Ed era mio amico gratis, senza un secondo fine, senza un motivo vero, senza che io gli tornassi qualcosa. Come lo sono solo gli amici veri“.

“Ci conoscevamo appena e una sera di maggio di qualche anno fa mi ha concesso 5 minuti della sua vita e ha cambiato per sempre la mia“, ha aggiunto tra le lacrime.

E poi ha concluso: “La vita, come la conosco oggi, la mia vita com’è oggi la devo tutta a lui. E quindi ero convinto sinceramente di avere tutta la vita davanti per ringraziarlo. E questo è il nostro modo per salutare Franco. Ci tengo a dirglielo, dovunque sia: ho messo la cravatta, come volevi tu. Fai buon viaggio“.

Altro, in questo preciso momento, proprio non riesco. Nulla sarebbe stato lo stesso senza di te.#FrancoDiMare #franco #rai pic.twitter.com/lgb6o4SjxY — Federico Ruffo (@FedericoRuffo) May 18, 2024

Che tempo che fa, nel best del programma viene mandata in onda nuovamente l’intervista a Franco Di Mare. La reazione degli utenti

Nel frattempo, nel best of di Che Tempo Che Fa, anche Fabio Fazio ha voluto omaggiare Franco Di Mare, rimandando in onda la sua ultima intervista, rilasciata appunto al talk di NOVE.

Ebbene, la reazione dei telespettatori è stata incredibile, con commenti bellissimi come “Che dolore rivedere l’intervista a Franco Di Mare“, oppure “La conversazione con Franco Di Mare uno dei momenti più intensi e importanti nella storia di Che Tempo Che Fa. Dignità e mitezza“.

Photo Credits: Kikapress