Nuovo mistero su Affari Tuoi: il ‘dottore’ ha cambiato tattica dopo la maxi vittoria dei 300mila euro. Cosa sta succedendo?

Il fatto che la settimana scorsa ad Affari Tuoi sia stato vinto il maxi premio di 300mila euro ha fatto notare ai telespettatori del game show di Rai Uno che il ‘dottore’ del programma ha dato vita a uan sorta di cambio di tattica. Un deciso cambio di rotta che, dopo la vittoria di una cifra tanto alta, risuona piuttosto curioso e ‘sospetto’ ai fan del gioco dei pacchi. Ma si tratterà davvero di un cambiamento apportato dal dottore? Oppure quella che hanno notato i fan è solo una coincidenza? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che sta avvenendo davvero nelle nuove puntate di Affari Tuoi e, magari, provare anche a risolvere questo nuovo mistero!

Affari Tuoi: il dottore cambia tattica dopo la vittoria dei 300mila euro?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A fare la storia della tv è stata la vittoria di 300mila di Luca Sartori, entrato in gioco con la figlia Sara, che venerdì 17 ha sbancato tutto ad Affari Tuoi.

Fin qui nulla di nuovo e tutto molto bello per lui, se non fosse che in molti hanno notato che il dottore di Affari Tuoi ha in qualche modo cambiato tattica.

Basta farsi un giro su X per scoprire che, nelle puntate successive a venerdì, il dottore è molto più restio a proporre dei cambi di pacco ai telespettatori, come se stesse “giocando al risparmio“. E qualcuno scrive addirittura: “Il dottore traumatizzato dalla puntata di qualche giorno fa che non offre più il cambio“.

E qualcun altro se la ride, twittando: “Dopo 300.000 vinti il dottore ha cambiato completamente rotta, devono recuperare la spesata fatta“.

Insomma, il cambio pacco è “sparito” dai radar… Sarà solo una cosa temporanea?

Photo credits: Shutterstock