Amici 23: gli spoiler rivelano un infortunio al piede per una ballerina della scuola. Effetto domino su questi piccoli incidenti?

Arrivano gli spoiler sulle registrazioni della prossima puntata di Amici 23, nella quale ne sono successe di tutti i colori. Durante le registrazioni della quinta puntata del talent show di Maria De Filippi, infatti, un’allieva si è fatta male ad un piede, infortunandosi. Non è la prima volta che quest’anno ci sono problemi di questo tipo ma si spera che la produzione prenda le eventuali contromisure affinché non se ne verifichino altri… Se vi state chiedendo cosa è successo, non ci resta che andare a scoprirlo insieme ma, attenzione!, ci sono delle anticipazioni su quello che succederà in puntata. Quindi, se volete scoprirlo sabato sera, smettete subito di leggere.

Amici 23 spoiler: nuovo infortunio per una concorrente durante le registrazioni del serale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Quest’anno, Amici 23 ci ha regalato una serie di momenti non proprio piacevoli, dalla mattonella rotta alla scheggia conficcatasi nel piede di Gaia De Martino.

Ebbene, gli spoiler dopo la registrazione della puntata di sabato prossimo rivelano che un’altra ballerina si è fatta male ad un piede. Si tratterebbe di Aurora Ranvestel, sostituta appunto di Gaia.

Un destino comune, dunque, ma cosa succederà ora? Arriverà una sostituta della sostituta? Non lo sappiamo, anche se nel frattempo Aurora è finita al ballottaggio con Sarah e, qualora dovesse essere eliminata, anche Gaia dovrà lasciare la scuola!

Le talpe svelano chi salverà Malgioglio tra Aurora e Sarah: la risposta non piacerà a molti

Non lo sappiamo, ma gli spoiler sono tantissimi e le talpe del programma sembrano già sapere chi salverà Cristiano Malgioglio al ballottaggio tra Aurora e Sarah.

A rimanere in gioco dovrebbe essere proprio la Ranvestel, ovvero la ragazza infortunata. Sarà davvero così?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications