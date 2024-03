Kumo: la sua reazione all’eliminazione da Amici 23 è di una compostezza unica. Cosa ha detto dopo aver lasciato il programma.

L’atteso debutto in prime time del serale di Amici 23 ha portato con sé momenti di emozione e tensione, concludendosi con l’eliminazione di uno dei concorrenti più amati dal pubblico del talent show di Maria De Filippi: si tratta di Kumo, arrivato al ballottaggio finale con la cantante Lil Jolie. Tuttavia, ciò che ha sorpreso molti non è stata solo la decisione della giuria, ma piuttosto la reazione calma e matura del giovane ballerino di fronte alla sua uscita dalla scuola più guardata d’Italia. Kumo ha dimostrato una salda compostezza e ha condiviso riflessioni profonde sul suo percorso all’interno del programma, nonché su ciò che lo attende nel futuro. Mentre i telespettatori si dividono tra incredulità e disapprovazione per la sua eliminazione, il ballerino ha lasciato un’impronta di positività e gratitudine, concludendo la sua esperienza nel programma con un messaggio di ringraziamento e di incoraggiamento per i suoi compagni.

Kumo: la reazione all’eliminazione da Amici 23

La prima puntata del serale di Amici 23 ha visto l’eliminazione di Kumo al ballottaggio finale con Lil Jolie. La reazione del giovane ballerino non è però stata delle peggiori, anzi. Ha mantenuto i nervi saldi e non si è fatto prendere da crisi di alcun tipo.

Dopo l’uscita dal talent show ha commentato anche in maniera molto matura: “Oggi è finita questa bellissima esperienza e mi fa stranissimo perché sono passati sei mesi e sono tanti. Il ricordo più bello è la lettera di mamma, in cui mi ha detto che il mio sogno di ballare si realizzi. Il mondo fuori mi aspetta, oppure sono io che aspetto il mondo fuori, non lo so ancora. Diciamo che me ne sono andato da qui, ma vorrei che la routine rimanesse la stessa. Qui dentro il mio sogno si è realizzato ed è stato magico. Io qui ho assaporato la vita che vorrei fare“.

E poi ha aggiunto: “Quando ho un bel ricordo di solito me lo tatuo, perché ho paura di scordarlo. Questo non devo tatuarmelo, non serve, è impossibile dimenticarlo. Veramente impossibile che io me lo dimentichi. Se ho mostrato tutto quello che ho da dare? Al serale ti dico di no, ma in questi sei mesi sì, penso di aver dato tutto. Loro hanno conosciuto tutto di me e sono fiero. All’apparenza sembro duro e cattivo, ma non è affatto così. Se uno mi conosce bene sa che sono fatto di burro. Ai miei compagni vorrei dire di godersi tutto al massimo, perché può essere sempre l’ultima volta. Ringrazio tutti per il supporto ricevuto, per le belle parole che ho letto in questo periodo, non sono state per nulla scontate. Adesso vi saluto”.

Dopo l’eliminazione di Kumo, sono comparsi numerosi commenti che criticano la scelta. Tra un incredulo “hanno veramente eliminato Kumo alla prima puntata del serale” e un semplice “non se lo meritava“, c’è chi si sbilancia: “scrivo dopo mesi solo per dire che l’eliminazione di Kumo è una delle str….te più grandi mai successe ad Amici punto ciao“.

Brutte notizie per Maria de Filippi: cosa nessuno si sarebbe aspettato dopo la prima puntata

Il primo serale di Amici 23, tuttavia, porta con sé una brutta notizia per Maria De Filippi: la puntata ha ottenuto il 26,7% di share, per un totale di 3.760.000 telespettatori. L’anno scorso era arrivata a 4.007.000, per il 27.9%… Riuscirà a recuperare?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications