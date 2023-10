Andrea Giambruno sfoggia un nuovo taglio dopo la fine della sua storia con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni: è pronto a ricominciare?

Il caso dei fuori onda mostrati al pubblico italiano da Striscia la Notizia e la conseguente ufficializzazione della rottura della sua storia d’amore con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno posto Andrea Giambruno al centro delle polemiche per diversi giorni. Ora, il conduttore televisivo di Rete 4 ha deciso di “darci un taglio” sfoggiando un nuovo look. Si tratterà di una maniera simbolica per provare a ricominciare?

Il nuovo taglio di Andrea Giambruno: si prospetta un nuovo inizio?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Gennaro Capasso, barbiere di fiducia di Andrea Giambruno, ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto del giornalista, con tanto di didascalia che recita “Cambiamenti“.

La nuova acconciatura dell’ormai ex compagno di Giorgia Meloni è praticamente cortissima, con l’eliminazione del ciuffo classico che lo aveva reso celebre.

Cosa farà adesso il giornalista? Le possibilità sul suo futuro

Tutto fa pensare ad un nuovo inizio! Non sarà facile per via delle lunghissime polemiche che ne hanno avvolto gli ultimi giorni. Le possibilità sul suo futuro non sono ancora state chiarite, ma sembrano tante. Secondo il quotidiano Libero, dopo la sospensione di questi giorni è possibile che Giambruno rimanga in Mediaset, ma non più come conduttore di un programma, bensì dietro le telecamere, in redazione.

Un ruolo, questo, che gli permetterebbe di fare il suo lavoro senza esposizione mediatica tanto massiccia. Qualcuno aveva vociferato addirittura di un possibile licenziamento, anche se si tratta di un’opzione che appare piuttosto improbabile.

