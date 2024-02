Angelina Mango torna in televisione dopo la vittoria a Sanremo: qualcosa però va storto durante la prima puntata di Affari Tuoi!

Nella prima puntata di Affari Tuoi dopo il Festival di Sanremo abbiamo visto Angelina Mango ricomparire in televisione, al fianco di quell’Amadeus che l’aveva incoronata regina dell’Ariston. Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che qualcuno si è accorto di un pacco ‘birichino’ comparso durante la serata… ma cosa sarà mai accaduto durante il gameshow dei pacchi? Quale la gaffe di Angelina a riguardo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Affari Tuoi: Angelina Mango e il pacco ‘birichino’. Cosa è successo in tv

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Angelina Mango è comparsa ad Affari Tuoi dopo la vittoria di Sanremo. E fin qui è tutto dovuto, per lei che sta vivendo un momento veramente magico.

Il problema, però, è che un pacco della trasmissione ha deciso di ‘boicottarla’: nel momento in cui la cantante ha provato ad aprire il numero 6 insieme alla pacchista della Basilicata, infatti, si è staccato il biadesivo del nastro, facendo cadere il cartello con la somma contenuta al suo interno, 10 euro.

Amadeus si è piegato in due dalle risate per quanto accaduto, mostrando alle telecamere il pacco scollato, mentre un’imbarazzata Angelina applaudiva in sottofondo.

Affari tuoi, succede proprio sul finale: solo i fan più attenti hanno notato quella particolare scelta

Intanto, però, in molti hanno notato che sul finale del programma c’è stata qualcosa che non è cambiata: sui titoli di coda di Affari Tuoi c’è ancora ‘Due vite‘ di Marco Mengoni e non ‘La noia‘ di Angelina Mango.

In tanti stanno plaudendo a questa scelta, scrivendo cose come “Abbiamo vinto, Amadeus non ci ha né traditi né delusi“, oppure “ma quel pazzo di Amadeus ci ha lasciato due vite e andiamoooo campioni del mondooooo“.

