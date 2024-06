Annalisa e Tananai presentano ‘Storie Brevi’ al TG1, fan conquistati: sui social non si sta parlando d’altro.

Oggi esce ufficialmente il nuovo brano di Annalisa e Tananai, Storie Brevi, una canzone che si candida ad essere il tormentone dell’estate 2024, presentata anche al TG1 dopo la prima apparizione al concerto Road to Battiti di Giovinazzo. Proprio la loro apparizione durante il telegiornale del primo canale è riuscita a conquistare ancora di più i loro fan, che hanno notato quanto tra loro ci sia una meravigliosa alchimia, volando altissimo. Ma cosa avranno mai detto Annalisa e Tananai su Rai Uno? Perché sui social non si sta parlando d’altro? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Tananai e Annalisa al TG1 conquistano il web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Oggi, 5 giugno, esce ‘Storie Brevi‘, il nuovo brano di Annalisa e Tananai, presentato ieri al TG1 delle 20.00.

I due, in collegamento con il telegiornale, hanno fatto ascoltare la canzone, sicuro tormentone estivo 2024. Poi hanno parlato della loro collaborazione.

“L’idea è nata perché ci siamo trovati e, conoscendoci nel tempo, abbiamo tutti e due desiderato fare qualcosa insieme. Questa canzone è stata il coronamento di questa volontà, partita da tutti e due“, ha esordito Annalisa.

E quando Alessio Zucchini ha chiesto se la collaborazione è destinata a continuare, Tananai ha detto: “Fosse per me farei mille album con Annalisa, sia umanamente che artisticamente è fantastica. Sono super-contento di fare questa canzone insieme. Ci siamo tanto cercati e ci siamo trovati alla fine. È la cosa più bella che potessimo fare in questo momento“.

Poi, distratto dopo una risposta di Annalisa, ha aggiunto “quando parla Anna, stai ad ascoltare Anna“.

Quei momenti hanno conquistato il pubblico. Tra un “Tananai durante l’intervista al tg1 era un po’ tanto innamorato di Annalisa ma giusto poco poco” e un “Comunque Tananai è troppo noi, palese ha una fanpage su Annalisa non ho dubbi“, c’è chi scrive “Alberto Cotta Ramusino in arte Tananai è completamente sotto un frecciarossa per Annalisa“.

