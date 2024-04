Antonella Clerici di nuovo alle prese con una gaffe a “È sempre mezzogiorno”: stavolta c’entra la mamma di Alfio Bottaro.

Ad È sempre mezzogiorno le gaffe di Antonella Clerici arrivano sempre puntuali, come quella di stamattina che l’ha vista protagonista insieme ad Alfio Bottaro e alla mamma di quest’ultima, presente come ospite in studio insieme al figlio e ad un’amica. Ebbene, Antonellina si è confusa proprio tra le due signore, provando a rimediare all’errore in diretta televisiva. Non ci resta che andare a scoprire che cosa ha combinato e come hanno reagito le due donne!

È sempre mezzogiorno: la mamma di Alfio e la gaffe di Antonella Clerici

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A È sempre mezzogiorno del 9 aprile, Alfio Bottaro ha fatto il suo ingresso in studio con due anziane signore per mano… Appena entrate, Antonella Clerici ne ha preso una con sé dicendo al pubblico: “Allora, questa signora che ho per mano è la signora Giuliana… guardatela bene, è la mamma di Alfio“.

Lì la signora ha protestato e Antonella ha risposto: “Noooo! Mi son sbagliata! Ma son tutte e due bianche! Stamattina le ho viste e mi sono confuse… Lei è Rosa, lei è Giuliana, Giuliana è la mamma di Alfio. Rosa è la sua cara amica“.

“Guardate la mamma di Alfio, la signora Giuliana, ha novantun anni“, ha detto poi.

“E mezzo!”, ha aggiunto la signora.

“Praticamente non pagano più il bollo, hanno 177 anni in due“, ha commentato Alfio, ma il popolo dei telespettatori nel frattempo si è scatenato sui social con commenti di ogni tipo.

Tra un “Che carina la mamma di Alfio e che bell’aspetto, giovanile e lucida per i suoi anni. Un Abbraccio Forte a lei e alla sua amica, siete una forza della vita” e un “che signore in gamba che sono, bel programma, semplice non costruito ma familiare e piacevole“, c’è chi aggiunge “91 anni portati benissimo“.

Nessuno ha fatto pesare ad Antonella Clerici quella gaffe sulla mamma di Alfio… Anche se su Instagram il profilo ufficiale di È sempre mezzogiorno ha scritto “Le gaffe di Antonella come stile di vita!” riproponendo il momento.

