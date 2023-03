Antonella Fiordelisi ha concesso una lunga intervista in collegamento a CasaChi, dove ha parlato anche della sua relazione con Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi, ospite del programma CasaChi, ha parlato della sua relazione con Edoardo Donnamaria, svelando un dolce segreto che li riguarda: per la prima volta la giovane ha pensato di diventare mamma, e lo ha fatto proprio con lui.

“La nostra è una storia importante, abbiamo pensato di andare oltre in futuro. Io per la prima volta ho anche pensato di diventare madre e l’ho pensato solo con lui” ha spiegato Antonella. “È una cosa importante e lui me l’aveva detto inizialmente: ha voglia di diventare padre” ha aggiunto.

La ragazza ha anche commentato le recenti dichiarazioni di Wilma Goich nei suoi confronti, sostenendo di non aver mai criticato nessuno e di non capire perché l’ex cantante abbia avuto comportamenti così contraddittori.

Inoltre, ha rivelato di essere rimasta particolarmente sorpresa da alcune dichiarazioni di Giaele e ha affermato che ha avuto modo di conoscere bene molte persone durante la sua permanenza nella Casa.

Antonella Fiordelisi svela cosa ha detto Tavassi sul Donnamaria: la frase che ha lasciato il suo fidanzato senza parole

Antonella ha inoltre aggiunto che Edoardo Donnamaria ci è rimasto molto male per una frase pronunciata in questi giorni da Tavassi, con cui aveva stretto un bel legame all’interno del reality.

“Edoardo gli vuole molto bene e vedere che dice che “sta con Antonella perché gli conviene” non è stato carino. Lui ci tiene tanto a Tavassi quindi penso che si chiariranno”, non lo so.” ha spiegato.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy