Antonella Fiordelisi decide di abbandonare Twitter: ecco perché

Da quando Antonella Fiordelisi è uscita dal Grande Fratello Vip, è sempre stata molto attiva sui social, soprattutto su Twitter, dove ha una vasta schiera di fan (i “Donnalisi” e i “Fiorde”), ma anche numerosi detrattori.

Mentre alcune ragazze idolatrano l’ex concorrente del reality show, molti utenti la attaccano per qualsiasi motivo. In questi giorni, Antonella ha incontrato alcune fan durante un evento e ha scritto su Twitter: “Grazie a tutti per il sostegno di oggi! Ne avevo bisogno. Siete stati carinissimi”.

Soltanto poche ore dopo, però, l’influencer è tornata per salutare definitivamente Twitter: “Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter”.

Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter 🫶🏻 — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) June 8, 2023

L’addio di Antonella Fiordelisi ha suscitato reazioni di ogni tipo: “Brava Antonella”, “non sono cattiverie sono consigli di chi realmente ti vuole bene. Di chi ti ha sostenuta e difesa sempre e chi ti vuole bene”, “Pensa a Edo e al vostro rapporto, non ai social, fidati” hanno commentato alcuni.

Edoardo Donnamaria e il rumor su Giulia Salemi: il fidanzato di Antonella Fiordelisi reagisce male a quella news su di lui e la fidanzata di Pretelli

Il 6 giugno, Alberto De Pisis ha organizzato una festa per il suo 33º compleanno. Secondo un rumor diffuso dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Edoardo Donnamaria sarebbe stato presente al party, anche se solo per un breve momento per fare gli auguri.

Tuttavia, questo breve saluto ha suscitato reazioni sui social perché sembra che il compagno di Antonella Fiordelisi abbia cercato di salutare Giulia Salemi, ma senza essere ricambiato.

Su Twitter, però, è arrivata la risposta di Edoardo, che ha scritto: “Pensa che invece è stata molto educata e mi ha salutato lei… bah”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy