La canzone “Il bene e il male” di Madame censurata a Ballando con le stelle? Scoppia la polemica dopo la trasmissione.

Scoppia la polemica a Ballando con le stelle per una canzone di Madame che sembra essere stata censurata dagli autori del programma durante l’esibizione di Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Ma cosa avranno mai cassato al punto da far arrabbiare il pubblico del programma di Rai Uno? Qual è la frase del pezzo che non hanno fatto ascoltare in diretta? E, soprattutto, qual è il motivo di questa censura?

Ballando con le stelle, censurata la canzone di Madame?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A quanto pare, durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, la canzone di Madame scelta per l’esibizione di Lucrezia Lando e Lorenzo Tano è stata censurata.

Il brano scelto, ‘Il bene nel male‘, dice la parola “put..a” due volte. Ovvero in “Ancora tu sei la put…a che ha ridato un senso ai giorni miei” e in “Sarò una put…a ma sei peggio di me“.

Nel primo caso, la p-word è stata sostituita con “persona“, nel secondo è con “sbagliata“. Un cambio comprensibile per una trasmissione in prima serata su Rai Uno, meno per i fan della cantante.

Tanto che in molti hanno deciso di protestare sui social, scrivendo cose come “Scegliere di usare Madame e poi censurare il pezzo manco lo cantasse una minorenne“, oppure “Spiegatemelo per favore grazie“.

Il motivo, ad ogni modo, è presto detto: la Rai tenta di evitare la diffusione di un linguaggio sconveniente, soprattutto in uno dei suoi programmi di punta. Ma, come si chiedono in tanti, a questo punto non bastava semplicemente scegliere un altro brano?

