Tiberio Timperi ricorda la collaborazione con Barbara D’Urso e Mediaset avrebbe cancellato dai palinsesti una replica di un programma in cui compariva anche la conduttrice

Nella trasmissione Camper di Marcello Masi del 30 agosto, l’ospite Tiberio Timperi è stato intervistato per la prima volta dal suo amico di lunga data.

LEGGI ANCHE:– La sorella di Barbara D’Urso sbotta sui social per il trattamento riservato

Durante l’intervista, sono stati affrontati vari argomenti, ma un momento saliente è stato quando è stato mostrato un vecchio frammento di “Mattino in famiglia”, un programma in cui Timperi aveva lavorato con Barbara d’Urso.

Timperi ha annunciato il suo ritorno sulla Rai per condurre “I Fatti Vostri” e durante l’intervista, sono stati discussi i momenti importanti della sua carriera, compresi i programmi “Mattino in Famiglia” e “Mezzogiorno in famiglia”. L’intervistatore, Marcello Masi, ha sottolineato la presenza di Barbara d’Urso nelle immagini, aggiungendo un riferimento all’attenzione mediatica su di lei in questo momento piuttosto turbolento per la sua carriera.

Intanto, la puntata in replica con lo scherzo in cui nel 2022 Barbara d’Urso è stata vittima di Scherzi a Parte e di un’intervista fasulla della BBC sembra essere stata cancellata dai palinsesti Mediaset: la conduttrice è stata censurata?

Foto: Kikapress